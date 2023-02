Guimaraes no se fue muy contento: 'Tenía que haber más tarjetas’

América de Cali no pudo celebrar su cumpleaños número 96 con victoria, al empatar 1-1 contra La Equidad por la fecha 4 de la Liga BetPlay Dimayor I-2023, en el estadio Olímpico Pascual Guerrero. Tras la finalización del mismo, el técnico Alexandre Guimaraes, dio su balance del juego:



“Creo que está más que visto, que hicimos e intentamos hacer todo para sacar y ganar el partido. A veces el fútbol también se vuelve una batalla, un juego de fricción como fue hoy, e infelizmente el que imparte justicia no pudo frenar con más tarjetas al rival, pero bueno, a nosotros lo que nos interesa es que hicimos todo. Los números son evidentes, esos partidos así los puedes perder por un error. Lo de hoy es un accidente nada más y ahora pensar en el DIM”.



Tiene claro que solo les faltó el gol del triunfo: “creo que nosotros hicimos absolutamente todo, a veces en el fútbol ocurren situaciones como las que acontecieron hoy. Ellos tuvieron un remate y ese remate resultó en gol. Pero nosotros ofensivamente hicimos todo el gasto. Por eso me remito a los números, son apabullantes a nuestro favor, pero eso no bastó”.



Fue reiterativo con el actuar disciplinario del árbitro: “sigo pensando lo mismo, ante tantas faltas, tenía que haber más tarjetas, era evidente. Cada rival juega con lo que piensa que tiene, para poder ganar el partido; sin embargo, creo que por la cantidad de faltas y algunas reiteradas de jugadores que tenían amarilla, pudo haber otra situación, pero ahí ya no podemos hacer nada”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15