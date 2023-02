Rivera sobre mal juego de Santa Fe: ‘No finalizamos las opciones’

Santa Fe volvió al estadio El Campín para jugar por primera vez en la temporada de Liga BetPlay 2023 y tuvo como rival al Deportivo Pasto, pero el equipo cardenal no tuvo el mejor juego deseado al terminar perdiendo 2-0 en la fecha 4.





Después del partido contra Pasto, el técnico de Santa Fe Harold Rivera habló de la dura derrota en condición de local, donde referenció las expulsiones y falta de definición, pero también valoró que mantuvo su mayor parte de juego en el campo del equipo volcánico.

Faltó definición: “Quizá en el primer tiempo no finalizábamos las acciones de gol que podíamos estar generando, pero en el segundo tiempo mejoramos en la claridad, pero lamentablemente no las convertimos. Después tuvimos el infortunio del penalti, luego la expulsión y finalmente un contrataque que nos agarran mal parados”.



Las expulsiones: “Es de mejorar, es de trabajar y mirar el tema de las expulsiones porque en todos los partidos hemos terminado con diez hombres. Nos ha costado”.



Los cambios realizados: “Tratamos de tener el mejor equipo en el terreno de juego y si bien José Enamorado es un jugador desequilibrante, hay otras tareas que se deben cumplir. No siempre hay que ir hacia adelante porque el fútbol moderno también hay que ir hacia atrás. La idea es encontrar ese equipo que queremos todos. Intentamos crear situaciones y hacer cambios ofensivos para ello".