¿Quién será el técnico de Junior? Juan Fernando Quintero lo postuló

Junior de Barranquilla no tiene un buen presente deportivo en la Liga BetPlay y tras cuatro fechas jugadas en club tiburón no ha ganado ningún partido de la temporada. La continuidad del técnico Arturo Reyes ha sido cuestionada en Barranquilla, pues los malos resultados y buen juego no lo han beneficiado pese al esfuerzo económico que hicieron los directivos para contratar estrellas.

De hecho, Juan Fernando Quintero, máxima estrella de Junior en la actual temporada, decidió hablar en una entrevista con el diario El Heraldo del presente del equipo tiburón y de paso, dio su opinión sobre la continuidad de Arturo Reyes y si para él es viable cambiar de entrenador.



"¿Qué sentido tiene sacar un entrenador después de cuatro, cinco o seis fechas? Luego llega otra persona y dice que estos jugadores yo no los traje. Es otro proceso. No vas a trascender y no vas a mejorar”, dijo contundente Juan Fernando Quintero, avalando apoyando la continuidad de Arturo Reyes como técnico.



De igual manera, Quintero destacó que su llegada a Junior también le dio confianza porque iba a trabajar con Arturo Reyes, pues es un técnico al que conoce y sabe las cualidades que tiene para aportar lo mejor de él hacia el equipo.



"Tengo buena relación con el profesor Arturo Reyes, sé la capacidad que tiene, sé lo que quiere hacer y él sabe que vine por él también. A la hinchada les pido que es crucial que nos apoyen todo el semestre y nos transmitan esa energía para que eso se vea reflejado en la cancha", finalizó Quintero.



Juanfer Quintero en @elheraldoco sobre los rumores de una posible salida de Arturo Reyes: "Hace parte del fútbol, lo que no puedo entender es que vayan 4 fechas y ya pase eso. Vine porque tengo muy buena amistad con el profe, sé la capacidad que tiene y lo que puede hacer. pic.twitter.com/dpYYVqJzy9 — Nuestros Deportes (@nuestrosdporte2) February 16, 2023



Por el momento, Junior debe mejorar e ir despejando dudas y ahora tendrá que jugar de visitante contra Deportivo Pasto, quien viene de derrotar en Bogotá a Santa Fe y no será equipo fácil, pero el tiburón tendrá la obligación de ir por los tres puntos.