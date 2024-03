Repetto destacó la entrega en Nacional para seguir en buena racha

Atlético Nacional encadenó su tercera victoria consecutiva en la Liga Betplay y pasó de ser último en la tabla al octavo puesto del campeonato colombiano a falta de que se juegue el resto de la fecha.



El equipo verdolaga ganó gracias a un solitario gol de Pablo Ceppelini y también a una buena labor defensiva del equipo en este encuentro. Tras el duelo, Pablo Repetto dejó sus sensaciones de la victoria en el Polideportivo Sur.



“En la previa era un partido duro por el rival, porque también veníamos en una seguidilla de juegos. El equipo comenzó bien, la primera jugada la convertimos y hay virtud en la definición. Controlamos gran parte del mediocampo y en el ST cuando tuvieron predominio allí hicimos cambios”, comentó de inicio.

“En el último tramo, fue todo muy abierto, tal vez pudimos irnos más cómodos a ese pasaje del juego y más cuando vamos dominando el partido. Ganamos nuevamente, se vieron cosas muy buenas, pero no nos quedamos con eso y a seguir trabajando”, agregó sobre el partido en rueda de prensa.



Sobre la mejora en la defensa mencionó: “Cuando uno debe mejorar en defensa, es que el equipo mejore en el conjunto, no solo podemos hablar de que el golero ande con la valla en cero o que la zaga esté bien. Estamos mejor en esa faceta, hay compromiso de todos y nos volvemos sólidos día a día”.



Por su parte, ante la pregunta de si necesitan más refuerzos en el plantel dijo: “Estamos tratando de potenciar a los jugadores y han hecho un gran sacrificio por la seguidilla de partidos que se hizo. No pensamos en que vengan o se vayan jugadores, sino que el equipo trabaje día a día e intentar clasificar”.



De igual manera, a Repetto le preguntaron sobre el porqué de su cambio de ser un técnico defensivo a más ofensivo y negó lo primero “Me ha tocado dirigir equipos grandes de América y estoy acostumbrado a lo que único que sirve que es ganar. Cuando un equipo no está fuerte, refuerzo y meto línea de cinco, pero me gustan los equipos que propongan y Nacional lo ha hecho bien y por otros momentos hay que mejorar cosas”



Finalmente, se refirió sobre la razón de la mejoría del equipo y destacó el apoyo de la hinchada: “Lo fundamental es la entrega de los jugadores. No entraré en el tema de qué mejoró porque no lo tengo que decir yo, lo único que hago es dar confianza. Se vio otro semblante de afuera hacia adentro”.