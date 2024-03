¿Se viene el milagro para Repetto? Próximos rivales de Nacional

Atlético Nacional sigue subiendo como la espuma en la tabla de posiciones, luego que el conjunto de Pablo Repetto venciera a Envigado 1-0 por la fecha 14 y se metiera parcialmente en el grupo de los ocho en esta Liga BetPlay Dimayor, después que jornadas anteriores el equipo paisa tuviera una mala racha y alcanzara a quedar último.

Ahora el equipo antioqueño se subió a la octava casilla de la tabla con 18 puntos, sin embargo, al conjunto del uruguayo, Pablo Repetto, deberá afrontar serios compromisos si quiere continuar entre los ocho y poder disputar los cuadrangulares semifinales.

Tras la victoria ante el conjunto anaranjado, a Atlético Nacional le restan cinco duros compromisos, que serán determinantes si quieren ingresar a los ansiados cuadrangulares, que antes parecían lejanos para los verdolagas, pero ahora los ven como una gran posibilidad.

Próximos partidos de Atlético Nacional por Liga BetPlay



Fecha 15

Atlético Nacional vs. Fortaleza / viernes 5 de abril - 6:10 p.m. (Atanasio Girardot)



Fecha 16

Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional / sábado 13 de abril - 4:00 p.m. (El Campín)



Fecha 17

Atlético Nacional vs. Deportivo Pereira / miércoles 17 de abril - 8:20 p.m. (Atanasio Girardot)



Fecha 18

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional / domingo 21 de abril - 6:20 p.m. (Atanasio Girardot)



Fecha 19

Atlético Nacional vs. Deportes Tolima / por confirmar