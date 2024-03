Nacional recibió el milagro: sumó otra victoria y se metió en los ocho

Atlético Nacional llegaba a esta fecha 14 de Liga BetPlay 2024-I con el objetivo de seguir sumando tras lograr dos victorias consecutivas que les hizo salir de la crisis de resultados, logrando contra Envigado seguir vivos, luego de ganar 1-0 en el Polideportivo Sur, alejando posibilidades de eliminación y soñar con una milagrosa clasificación.

El conjunto verdolaga llegó motivado a este encuentro y desde el inicio impusieron condiciones para llevarse la victoria, logrando anotar el gol en el minuto siete a través de un Pablo Ceppelini, quien definió fuera del área con una volea impactante que dejó sin opción al arquero Felipe Parra.



A partir de allí, Nacional pasó a dominar el partido y no pasó mucho sufrimiento, aunque la mínima ventaja se mantuvo por un buen tiempo, así que la amenaza de un empate del rival estaba latente.



Los dirigidos por Pablo Repetto lograron por poco aumentar el marcador antes del final del primer tiempo, pero Andrés Salazar falló tras un cabezazo que fue quemarropa y pasó muy cerca del palo.



Para el complemento, el partido fue el mismo y Nacional empezó a buscar más intensamente el segundo gol que les diera la tranquilidad, pero la suerte estaba un poco rebelde.



Pablo Ceppelini estaba on fire y fue el que más generó ocasiones de peligro, en la que aportó asistencias a sus compañeros como Robert Mejía y Juan Arias, pero la ocasión más clara del segundo tiempo fue un palo de Édier Ocampo, quien remató tras una jugada previa del uruguayo, pero el balón no quería entrar.



Envigado nunca encontró la manera de llegar al empate y aunque tuvo pelotas quietas como tiros de esquina, no fue suficiente para derribar el arco del verdolaga.



Nacional continuó asegurando su ventaja y cada vez que los locales daban ventajas en defensa, atacaban con bastante peligro, pero no consiguieron aumentar el marcador.



Sobre los minutos finales pocas acciones hubo para ambos equipos y Nacional supo defender bien el único gol conseguido, pues les estaba permitiendo llegar a tres victorias consecutivas.



Al final, Nacional mantuvo la mínima diferencia, pero eso fue suficiente para lograr un milagro en plena Semana Santa, pues consiguió acceder a los ocho clasificados de la Liga de manera parcial, al sumar 19 puntos, resultado que lo deja en la pelea por un cupo en esta recta final de la temporada regular.