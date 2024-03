¿Hace cuánto que Atlético Nacional no ganaba 3 partidos consecutivos?

Atlético Nacional sigue renaciendo de sus cenizas y se volvió a meter en la pelea en la Liga BetPlay I-2024. Hace apenas unos días, el verdolaga era último del campeonato, pero este sábado venció 0-1 a Envigado, en partido de la fecha 14, y ahora es octavo parcialmente, en la tabla de posiciones.



Confirmado: el técnico Pablo Repetto ya encontró las primeras soluciones y empieza a demostrar resultados, fruto de su trabajo y experiencia; pues, con el triunfo sobre el naranja, en el Polideportivo Sur, Nacional completó tres partidos consecutivos con triunfo, sumando 9 puntos de 9 posibles, que le permiten soñar con la clasificación a los cuadrangulares y con una reacción real de sus jugadores.



Y al ver el archivo de partidos del verde antioqueño, se nota que la mala racha que venía con Jhon Bodmer como entrenador, no era de hace poco. Los números indican que el verde no ganaba hace rato tres partidos seguidos.



Además, con Repetto también se completan 3 partidos consecutivos con el arco en cero. Lo insólito es saber que había pasado tanto tiempo para ver esos números en Atlético Nacional.



Según los datos estadísticos de Óscar Quiroz, Nacional no ganaba tres partidos consecutivos por Liga desde agosto del 2023 [2-1 vs. Bucaramanga, 0-1 vs. Huila, y 2-0 vs. Pasto].



Y no sacaba su arco invicto en tres juegos al hilo, desde septiembre-octubre de 2023, aunque fue juntando no dos juegos de Copa BetPlay con uno de Liga.