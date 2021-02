Ex colegiado Pablo Lunati le bajó la caña al arbitraje colombiano

El argentino Pablo Lunati se retiró en 2016, después de dirigir durante trece años en el campeonato local y algunas competencias de Conmebol y uno de la Eliminatoria a Sudáfrica 2020, precisamente a Colombia.



El programa ‘Deportes sin Tapujos’, originado en Cali y que cuenta con el ex colegiado Wílmer Barahona, habló con él sobre diferentes aspectos del arbitraje nacional.

Acerca de su confesión de ser hincha de River Plate, Lunati dijo que “uno antes que ser árbitro fue hincha, la pasión por el club no se me fue nunca, lo único es que en los 90 o 95 minutos en que tuve que dirigirle a River gracias a Dios no tuve grandes inconvenientes ni con River ni con Boca, que son los más grandes acá de la Argentina y uno de los más grandes de Suramérica, ni tampoco he tenido inconvenientes por decir que soy hincha de uno de los más grandes de Suramérica”.



Sobre la llegada del ex Deportivo Cali Agustín Palavecino al club de la ‘banda cruzada’, señaló que “los hinchas le damos la bienvenida con mucho gusto, si tiene el aval de nuestro técnico también lo tiene de todos los hinchas, si quiero dejar en claro que como cada jugador que no es del riñón del club, de las inferiores, tiene que demostrar que se puede poner la camiseta de River, que no pesa dos gramos, pesa una tonelada, ojalá que el jugador demuestre que está a la altura de un equipo y de una institución como River Plate, ojalá que le vaya muy bien, es mi deseo”.



Recientemente, luego de la semifinal de la Copa Libertadores, Lunati se refirió al árbitro colombiano Wílmar Roldán como el prototipo de Óscar Julián Ruiz, a quienes tildó de ser “árbitros sin muñeca y cagones”, a lo que respondió: “lo dije porque pienso de esa manera y a lo largo de la carrera de Óscar Julián me ha demostrado eso, al igual que a lo largo de la carrera de Roldán, no tengo ninguna duda de lo que dije, lo reafirmo, no tengo ningún inconveniente en decirlo cuantas veces me lo pregunten, porque eso me han demostrado y han llegado a ser grandes árbitros Fifa por esto que le estoy diciendo, lo tengo muy claro”.



Agregó que “Óscar Julián Ruiz y Wílmar Roldán en la Argentina no hubieran podido dirigir, que les quede claro, primero porque no tienen la capacidad y después porque en la Argentina hay que poner muchos huevos para dirigir, hay que poner equilibrio, no hubiesen aguantado la presión de este país, este país es el fútbol más difícil del mundo, no tengo ninguna duda, ninguna, es el jugador más ventajero del mundo y tal vez el más irrespetuoso, vamos a llamarlo de esa manera, el más irrespetuoso. Acá no hubiesen dirigido, maestro”.

Se le recuerda porque después de un partido entre River Plate de su país y Nacional de Uruguay, dijo que “(Andrés) Rojas es como todos los árbitros colombianos, mediocres”, a lo que en esta ocasión apostilló: “Ahora no se me vienen a la mente los nombres, pero he visto algunos colombianos buenos, he visto dirigir a Baldassi, a Larrionda, a Selman el chileno, a Torres el paraguayo”, he visto dirigir a árbitros con una personalidad y unos tipos que han hecho de esta hermosa profesión un culto, como hoy puede pasar con Tobar, el árbitro chileno, no me gusta Vascunán, pero sí Tobar, con errores, porque los árbitros cometemos errores, pero me encanta su personalidad. Ha surgido un árbitro uruguayo con mucha personalidad hace dos o tres años, creo que después de Larrionda es lo mejor que he visto, he visto dirigir a Silvera, otro uruguayo”.



Acerca de por qué no menciona a ningún colombiano, aclaró que “no es bueno decir todos, porque no creo que todos los árbitros colombianos sean como Roldán o como Óscar Julián, la verdad es que no sigo el fútbol colombiano, para qué le voy a mentir, más allá de tengo amigos hinchas de América de Cali que sé que han padecido muchos años en la segunda división y les ha costado, en el Atlético Nacional tengo amigos que lo siguen, sé de muchos que por lo de Armani siguen a Nacional, sé de gente que sigue al Deportivo Cali. No voy a poner a todos en la misma bolsa, no todos son iguales, no solo sería una falta de respeto, sino que yo sería un mentiroso porque no los veo en el fútbol colombiano, si estaría bueno que los que han llegado en lo más alto como Óscar Julián o como Roldán, cuando las papas queman se les complica, y dejémoslo allí, que no quiero ahondar en ciertos detalles y prefiero reservarlos. Como la final que dirigió el amigo Óscar Julián a Boca, como en el 2017 Roldán a River en 2017 en la cancha de Lanús”.



Lunati estuvo en un partido de Eliminatorias a Sudafrica en el que Paraguay derrotó 1-0 a Colombia, recordando que “fue muy tranquilo, la verdad que no pasó nada, a mí me gustaban los partidos más picantes, pero la verdad es que el jugador colombiano es muy respetuoso, demasiado, y el paraguayo es un poco más argentinizado, pero el colombiano es más respetuoso, no solo porque conozco lo de River, lo de Boca, acá viene mucho jugador colombiano, no he tenido alguna queja con ‘Teo’ Gutiérrez, que es medio picante, pero la mayoría es demasiado respetuoso”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces