¿Millonarios, Huracán o qué? La novela por el fichaje de José Moya

El futuro de José Moya se ha convertido en un verdadero “novelón”. Entre Millonarios y Huracán de Argentina estaría su futuro, pero todo se ha complicado en las últimas horas.

​

Según informó el periodista Julián Capera en ESPN, el ex-Santa Fe actualmente es jugador libre por no responderle a los albiazules, ni concretar las negociaciones con el club argentino. Podría quedarse, como se dice popularmente, “sin el pan y sin el queso”.

“Millonarios formalizó ayer (10 de febrero) la propuesta a José Moya y el jugador quedó de darle esta mañana una respuesta. Empezaron a pasar las horas y no había respuesta, así que en Millonarios asumieron que había aceptado la propuesta de Huracán”, explicó Capera.



Ahora bien, desde Huracán la cosa se complicó. A pesar de que el defensor central tenía todo listo para su viaje a la Argentina, “la Comisión Directiva no ha aprobado la segunda propuesta que le hizo el presidente”. Hasta que no den el ok, la negociación no se da. Así de sencillo.

​

Con lo anterior sobre la mesa, Moya se quedaría sin ambas opciones. Los azules tienen agendados a un zaguero paraguayo y Andrés Murillo Segura, de La Equidad; por su parte, lo económico impediría por completo su llegada al sur del continente.



Así las cosas, tan solo resta esperar por lo que pueda ocurrir en las próximas horas.