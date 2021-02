¿Qué te hizo Millonarios? El 'daño' que Russo y Boca le harían al azul

Miguel Angel Russo es sinónimo de felicidad, de buenos recuerdos y cariño en Millonarios. Pero pronto eso podría cambiar, si el mercado de fichajes confirma un movimiento clave para el hoy DT de Boca Juniors.

Los rumores de la prensa argentina hablan de una operación casi lista, apenas a falta de detalles, por un jugador clave en el actual esquema de Alberto Gamero: Andrés Felipe Román.



El zaguero es objetivo de Boca Juniors y, si las versiones son ciertas, la negociación está a punto de cristalizarse.



El lateral es un pedido directo de Russo, quien, vale recordar, lo hizo debutar en el Millonarios campeón del 2017, en aquella inolvidable final contra Santa Fe que representó la estrella 15.



La razón de la urgencia de Russo es que no se cristalizó la renovación de Leonardo Jara ni Julio Buffarini y es clave tener a un lateral derecho, como Román, desde ahora, por si los mencionados jugadores se van en junio.



Claramente, de darse la transferencia internacional supone un ingreso importante para Millonarios, lo que no es despreciable en estos momentos. El problema es que lo obliga a concretar un reemplazo sobre la marcha y sin el dinero en caja, al menos por ahora, para aspirar a un jugador equivalente en términos de calidad.



Román se ganó la convocatoria al microciclo de Reinaldo Rueda en Selección Colombia precisamente por sus buenas presentaciones en el equipo azul, que no piensa obstaculizar su salida pero sin duda lo extrañará.