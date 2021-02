¡A bailar con la más fea! Everton ya tiene rival en cuartos de FA Cup

Este jueves se definieron las llaves de la FA Cup, instancia a la que clasificó con mucho esfuerzo Everton, de los colombianos James Rodríguez y Yerry Mina.

En un partido agotador y lleno de emociones, Everton dejó en el camino a Tottenham por 5-4, pero puede no ser el más duro escollo que encontrará si quiere ser campeón del tradicional torneo, que es un camino alterno a los torneos europeos, si algo sale mal en Premier League.



Everton se medirá nada menos que a Manchester City, el intratable equipo de Pep Guardiola en la actual temporada. El otro colombiano en competencia, Jefferson Lerma, también conoció la suerte del Bournemouth, que evitó a los 'cocos' en esta instancia.



Estas son las emocionantes llaves de cuartos de final:



Everton vs Manchester City



Bournemouth vs Southampton



Leicester vs Manchester United



Barnsley/Chelsea vs Sheffield United



Todos los partidos en esta instancia se disputarán en la semana del 20 de marzo de 2021.