Nacional no logró recomponer su rumbo y terminó eliminado: el análisis

Atlético Nacional no logró conseguir un resultado favorable y sepultó sus opciones para pelear por un lugar en la final de la Liga II-2021. El conjunto verdolaga tuvo una floja presentación en los cuadrangulares, luego de hacer una gran campaña en la fase de todos contra todos. Al final del partido, en Futbolred hicimos un análisis del nivel en este juego contra el equipo azucarero.

Pocas ideas ofensivas: El equipo no logró mantener una idea de juego en ataque. No lograron ser efectivos y al final, el equipo se quedó huérfano en opciones de gol.



Elaboración: Nacional no pudo tener solvencia en ataque y terminó en un partido donde el rival fue inteligente y marcó diferencia. Faltó además de elaborar, esa rebeldía en la propuesta de juego.



Niveles bajos: No lograron ser un equipo solvente y tampoco pudieron revivir ese nivel que habían mostrado en la fase de todos contra todos. El equipo se mostró apagado y su curva descendente marcó una tendencia a la eliminación.



Racha negativa: Ya son ocho partidos sin ganar por Liga, contando el juego de Copa serían nueve juegos sin poder imponerse. Algo que terminó de liquidar un equipo que tenía el objetivo de pelear el campeonato, pero al final sumó un nuevo fracaso.



Acciones del entrenador: El técnico Alejandro Restrepo no logró cambios en el partido que lograran hacer algún cambio en el partido y terminó con una opaca imagen.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8