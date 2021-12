Nacional sufrió una dura eliminación que le cobran en redes: hay memes

Atlético Nacional volvió a perder en cuadrangulares semifinales, esta vez en el Atanasio Girardot. La nueva caída ante Deportivo Cali lo dejó sin chances en la Liga Betplay 2021-II, a la que se apuntó como favorito al título por lo hecho en la fase regular.



El equipo verdolaga encajó ocho partidos sin ganar y apenas suma 2 puntos en el Grupo A. Le figuró despedirse anticipadamente de la ilusión de jugar la final y con la amargura por no haber podido levantar cabeza en la fase definitiva. Los memes no se hicieron esperar tras la eliminación. El verdolaga no solo perdió el partido en la cancha, también lo está sufriendo en redes.