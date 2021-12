¡Se mueve la Liga! Resultados, tabla de posiciones y reclasificación

La cuarta jornada de los cuadrangulares semifinales se disputa entre miércoles 8 y jueves 9 de diciembre. No solo empezará a perfilar a los finalistas, sino que además va resolviendo los cupos a torneo continental. Mucho ojo a los movimientos en la tabla. Siga resultados y clasificaciones, acá.

CUADRANGULAR A

Fecha 4 (Miércoles, 8 de diciembre)



Junior 3-0 Pereira (Finalizado)

Nacional vs Cali - 7:30 pm



1. Deportivo Cali - 7 puntos (3+)

2. Junior - 6 puntos (3)

3. Atlético Nacional - 2 puntos (-2)

4. Deportivo Pereira - 2 puntos (-4)



CUADRANGULAR B

Fecha 4 (Jueves, 9 de diciembre)



América vs Alianza - 6:00 pm

Millonarios vs Tolima - 8:05 pm



1. Deportes Tolima - 7 puntos (+5)

2. Millonarios - 4 puntos (+2)

3.América de Cali - 3 puntos (-2)

4. Alianza Petrolera - 3 puntos (-5)



TABLA DE RECLASIFICACIÓN



1. Tolima - 84 puntos

2. Millonarios - 81 puntos

3. Nacional - 79 puntos

4. Junior - 75 puntos

5. Cali - 72 puntos

6. América - 62 puntos

7. Equidad - 60 puntos

8. Santa Fe - 59 puntos

9. Pereira - 53 puntos