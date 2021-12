Punto de oro para Tolima: 1-1 con Millonarios y cerca de la final

Deportes Tolima dio un golpe de autoridad en el grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2021: este jueves empató 1-1 con Millonarios en El Campín, de Bogotá, y se mantiene como líder solitario en el cuadrangular con 8 puntos, dos por encima de América y a tres unidades del cuadro embajador.



Muy temprano Millonarios se puso arriba en el marcador, con gol de Macalister Silva; pero Tolima logró empatar al minuto 90 con anotación de Anderson Angulo.



El duelo inició con mucho vértigo. Millonarios tuvo toda la iniciativa, lo apenas lógico teniendo en cuenta que se jugaba el todo por el todo, pero erró varios pases en campo propio que por poco le ocasionan un dolor de cabeza.



Justamente la cuenta se abrió a los ocho minutos. Explotó El Campín de la mano del capitán. David Macalister Silva hizo efectivo un tiro de esquina cerrado que se desvió ligeramente en Julián Quiñones y terminó al fondo de la red.



Tolima reaccionó recién al cuarto de hora. Los de Hernán Torres no lograban meterse en el partido, en parte gracias a la gran cantidad de cambios en el once. Juan Pablo Nieto desenfundó un remate potente de media distancia que se desvió en Juan Pablo Vargas y terminó estrellándose en el palo derecho de Ruíz.



El encuentro se igualó posteriormente en cuanto a dominio. La visita presionó más arriba y el local encontró espacios en ofensiva. De a poco se tornaba de ida y vuelta.



A la media hora de juego reapareció el embajador. Fernando Uribe cabeceó brillantemente un centro desde costado izquierdo y obligó una volada monumental del golero Cuesta. Oportunidad clarísima.



Sobre el cierre de la primera parte, el cuadro pijao se empezó a meter decididamente atrás y apelar a su arma preferida: el contragolpe. Por su lado, Millonarios elaboró a partir del juego colectivo con Macalister y Daniel Ruíz. Producto de ello, al minuto 37, una jugada que culminó con un remate de Daniel Giraldo que Cuesta encajonó con seguridad.





En el entretiempo, Alberto Gamero movió su equipo. Andrés Felipe Román fue sustituido y en su lugar ingreso Elvis Perlaza. Los otros 21 jugadores siguieron en cancha para la reanudación.



Ya en la segunda parte, el azul tuvo su primera oportunidad en los pies de Andrés Gómez. El canterano recibió dentro del área y soltó un remate fortísimo que controló el arquero rival. Mucho ataque por la banda derecha con un Perlaza fresco.



Instantes después ocurrió milagro en el arco pijao. Bertel desbordó brillantemente por izquierda, le ganó la posición a su rival y sacó un zurdazo dentro del área que se estrelló en el travesaño y en el rebote el goleador Uribe no pudo darle dirección a su cabezazo. Clarísima oportunidad perdida.



Las faltas y el duelo físico imperó llegada la hora de juego. Mucho roce, poco fútbol. Situación que por supuesto le convenía al equipo que tenía la ventaja.



La visita tuvo como constante los centros de costado al segundo palo buscando el remate directo o la segunda pelota con un pívot al área chica. El local insistió con las contras y por momentos defender a partir de la posesión.



Sobre el final llegó el momento clave de Esteban Ruíz, el criticado guardameta albiazul. Primero atajó un sensacional remate a quemarropa y en el rebote respondió brillantemente. Pero en el tiro de esquina posterior, el héroe pasó a villano. Se quedó dentro del arco en pivoteo en el segundo palo y Quiñones decretó la igualdad.



En los últimos instantes, el azul estrelló un balón en el palo y Cuesta atajó una bola sensacional. Finalmente la igualdad no se movió. Valioso punto del Tolima en Bogotá que lo deja con pie y medio en la final.