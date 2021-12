El análisis del Cali para quedar a un punto de la final de Liga

Deportivo Cali consiguió un nuevo triunfo ante Nacional, esta vez 1-2 en Medellín, y con 10 puntos se perfila como finalista por el cuadrangular A de la Liga BetPlay II-2021, tras la cuarta fecha, que dejó eliminados al elenco verdolaga y al Pereira, y a Junior con 6 unidades como el único que puede disputarle el cupo.



Es precisamente el cuadro barranquillero el próximo rival de los verdiblancos el próximo sábado en Palmaseca, donde un empate clasificará a los dirigidos por Rafael Dudamel a la disputa del título.

La noticia negativa de este juego es que el volante Johan Valencia recibió amarilla a los 50 minutos y completó cinco, por lo que no estará ante Junior.



Para FUTBOLRED, estos fueron los matices del partido de los ‘azucareros’ ante el equipo verdolaga en el Atanasio Girardot:



Demolió a Nacional con una estrategia sencilla: Rafael Dudamel demostró su mayor experiencia sobre el técnico Alejandro Restrepo y montó un equipo ordenado en la mitad para quitarle la pelota a Nacional y con jugadores rápidos por las bandas organizó interesantes jugadas colectivas para sacarle ventaja.



Para nadie es un secreto que Nacional no atraviesa un buen momento, con una defensa frágil y poca generación. A partir de allí Cali hizo un partido claro, al punto que a los 24 minutos ya había marcado dos goles ante un rival desconcertado que no atinaba a hilar acciones colectivas.



Siempre pensó en atacar: Desde el comienzo del compromiso la iniciativa siempre fue del cuadro visitante. En el minuto 2 un centro de Jhon Vásquez no fue finalizado bien por Ángelo Rodríguez quien quiso hacer una jugada de lujo con taco cuando solo con tocarla habrá podido anotar el primer gol verdiblanco, de allí que viniera el reclamo de Teófilo Gutiérrez.



Harold Preciado anotó el 0-1 a los 7 minutos con golpe de cabeza tras tiro de esquina. Pedían falta de Preciado en la acción previa sobre Jonathan Marulanda, pero se convalidó el tanto. En el segundo tiempo otra nueva jugada colectiva por la izquierda a los 2 y Ángelo no pudo definir.



En el minuto 22, tras una gran jugada colectiva del Cali, Juan Camilo Angulo entró al área, enganchó y Danovis Banguero le cometió falta para penalti que cobró Harold Preciado al palo derecho a los 24 para el 0-2, engañando a Aldaír Quintana.



Preciado, el goleador que apareció en el momento clave: El canterano regresó de China y tras un bajón en el todos contra todos volvió en su mejor forma en los cuadrangulares para marcar goles importantes como el doblete de este miércoles festivo en Medellín.



Columna vertebral que soporta el colectivo: La buena campaña del elenco vallecaucano tiene marcadas notas altas de jugadores como el arquero Guillermo De Amores; sus centrales, Hernán Menosse y Jorge Marsiglia; la salida de sus laterales, Juan Camilo Angulo y Kevin Velasco; la contención de Jhojan Valencia y Andrés Balanta; la inteligencia y experiencia de Teófilo Gutiérrez y la eficacia de Harold Preciado.



Supo aguantar la presión verdolaga en el segundo tiempo: Tener una ventaja de dos goles llevó a que Cali bajara el ritmo y se tirara un poco atrás, pero eso lo aprovechó Nacional para propiciar faltas y tiros libres que fueron peligrosos en el área de Guillermo De Amores.



Yerson Candelo aprovechó ese momento y que nadie llegó a un rebote tras un tiro de esquina a los 42 y logró el descuento, ajustando el marcador. En el comienzo del segundo tiempo Dorlan Pabón también estuvo cerca de igualar, pero la retaguardia trabajó bien.



No obstante, los visitantes reaccionaron. Kevin Velasco remató por izquierda y Quintana sacó el balón al tiro de esquina a los 13 del complemento. Andrés Balanta remató a los 20 y Quintana volvió a salvar a Nacional evacuando el esférico al tiro de esquina.



Jorge Marsiglia también probó con una chilena a los 22 y volvió a detener Quintana.



Dudamel incluyó cinco variantes nominales en el periodo complementario: Andrés Colorado entró por Ángelo a los 7. El argentino Franco Torres por Jhon Vásquez y José Caldera por Andrés Balanta a los 29. Luego Juan José Tello por Preciado a los 38, con los cuales supo controlar las intenciones del anfitrión.



Guillermo De Amores fue determinante: El arquero uruguayo se convirtió en otra de las figuras del conjunto vallecaucano al atravesarse en las intenciones de Nacional.



A los 30 se salvó Cali tras un cobro diagonal, Cabal cabeceó, el balón dio en el travesaño y luego evitó el empate de Nacional. A los 43 del complemento también le sacó un remate a Andrés Andrade



Al cierre de la primera vuelta de los cuadrangulares los verdiblancos suman 7 puntos, 5 más que su rival de turno, por lo que una derrota de los antioqueños los dejará sin ninguna opción a falta de dos jornadas.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces