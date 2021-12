Cali ganó y quedó a un paso de la final: Nacional, eliminado de Liga

Atlético Nacional cayó 1-2 contra Deportivo Cali por la cuarta fecha del cuadrangular A en la Liga II-2021. El equipo vallecaucano logró mantener la ventaja en el marcador gracias al doblete de Harold Preciado. En el equipo antioqueño descontó Yerson Candelo, pero no alcanzó para mantener las opciones de pelear por mantenerse con opciones de jugar la final del campeonato. En el lado de la visita, un punto en sus próximos dos encuentros lo instalará en la final del certamen.

Los primeros minutos del partido, Nacional intentó atacar a la defensa del Cali, pero al minuto 8 y tras un tiro de esquina cobrado por Kevin Velasco, Harold Preciado en el primer palo se anticipó poniendo al frente del marcador al Deportivo Cali.



Sobre el minuto 24 y tras una falta en el área que sancionó el árbitro Jhon Ospina, el delantero Harold Preciado cambió la falta por el segundo gol del conjunto vallecaucano sobre los verdolagas.



Al minuto 28, Nacional realizó el primer cambio, retirando Yeison Guzmán e ingresando Sebastián Gómez. Tras los goles en contra, Nacional intentaba salir, pero no era concreto sobre el área del conjunto vallecaucano, quienes aguantaban el resultado e intentaba salir en contragolpe.



Sobre el minuto 41, Jarlan Barrera desde el sector derecho remató pero la pelota pasó muy cerca del arco visitante. Un minuto después y de media distancia, Yerson Candelo de media distancia anotó el descuento para el equipo antioqueño.



En la etapa complementaria, Nacional intentó atacar en el arco rival mediante Sebastián Gómez y Dorlan Pabón, pero sus remates no fueron precisos. Cali se defendía como podía e intentaba realizar contragolpes, pero no eran efectivos.



Sobre el minuto 18, Nacional realizó otra variante, ingresando Jonatan Álvez en lugar de Jonathan Marulanda. Al minuto 21, Andrés Balanta de media distancia por poco anotaba el tercero para el conjunto vallecaucano. Un minuto después, luego de un contragolpe de Dorlan Pabón, el arquero De Amores estuvo atento.



Al minuto 25, Nacional ejerció dos cambios ; retiró a Bryan Rovira y Jarlan Barrera e ingresaron Andrés Andrade y Nelson Palacio. Cinco minutos despues, Cali realizó dos cambios; ingresando José Caldera y Franco Torres por Jhon Vásquez y Andrés Balanta.



En ese minuto 30, Nacional tuvo el empate a través de un cabezazo de Juan David Cabal que pegó en el palo y el rebote lo tomó Jonatan Álvez quien no logró conectar con destino de red. Nacional sostenía la pelota, pero no podía llegar con solvencia al arco contrario.



Al final, Nacional no logró descifrar la defensa del Deportivo Cali y sentenció su eliminación, mostrando pocas variantes en su juego y siendo un equipo plano, sin ideas y sin alternativas ofensivas a manos de la visita que logró mantener un resultado que los deja muy cerca de ser finalistas en la Liga.



En la próxima fecha, Atlético Nacional recibe al Deportivo Pereira, mientras que el Deportivo Cali recibe a Junior.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8