Millos, Nacional y América, ¿'víctimas' de éxito del fútbol femenino?

No se llame a engaños: el fútbol femenino ha ido creciendo y avanzando en un camino lleno de obstáculos y merece cada una de las conquistas que hoy podemos disfrutar. Una de ellas, sin duda, es la sede del Mundial Sub-20, que se disputará en el país entre el 31 de agosto y el 22 de septiembre de 2024.

La FIFA ha designado a Bogotá, Medellín y Cali como ciudades sede de este campeonato, que reunirá a varias de las promesas mundiales y permitirá disfrutar de la base del equipo nacional que fue subcampeón mundial Sub-17 en la Copa Mundo de India.



Significa que los partidos de ese importante certamen se disputarán en el Metropolitano de Techo y el Nemesio Camacho El Campín, en el Atanasio Girardot y el Pascual Guerrero. Y ahí es donde viene el tema: ¿esa fiesta del fútbol femenino terminará perjudicando al fútbol masculino, en la Liga Betplay y en los torneos internacionales? De hecho, sí.



El problema en esta coyuntura es para Millonarios, Atlético Nacional y América de Cali y es en varios frente. En la Liga Betplay, por ejemplo, estarán inmersos en la ronda todos contra todos para la fecha del Mundial Sub-20, lo que obligará a los clubes bien a encontrar sedes alternas o a reprogramar los partidos de parte de Dimayor.

En el primer caso podría funcionar Tunja para el azul, Envigado para los verdolagas y Pereira para los escarlatas.



Pero ese es, en medio de todo, el mal menor. El gran lío sería en los torneos internacionales, que tienen unas exigencias mínimas para autorizar los partidos oficiales, que complicarían mucho las cosas para los colombianos que sigan en competencia para agosto y septiembre del año en curso.



Primero lo primero: Millonarios y Atlético Nacional tendrían que clasificar a cuartos de final de la Copa Libertadores y América tendría que hacer lo propio en la Copa Sudamericana.



En el mejor de los casos, para el azul casi que solo funcionaría el estadio Palogrande de Manizales para no perder la condición de altura, pero ese escenario tiene problemas de iluminación. Techo, Tunja, incluso Rionegro no funcionarían por capacidad del escenario.



En el caso de Nacional, el Polideportivo Sur ya no le ayudaría y podría pensar inclusive en Barranquilla, donde una vez ya resolvió el asunto de la plaza no disponible. Para los escarlatas, por fortuna, sigue siendo Pereira una opción, aunque por taquilla y apoyo le funcionaría incluso Ibagué.



Claro, todo está en el reino de la especulación, porque lo primero será clasificarse. Pero se advierte este problema ahora, en febrero de 2024, para que en agosto y septiembre no estemos acusando a los municipios, a los conciertos o alguna otra coyuntura la programación de los partidos. Lo saben todos con tiempo de sobra...