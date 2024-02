Alexis Henríquez criticó a Millonarios por celebrar la Superliga

Millonarios viene haciendo unas buenas temporadas en el fútbol colombiano a lo largo de estos últimos años y el técnico Alberto Gamero ha logrado conseguir ya tres títulos con el embajador, dejándolos como uno de los mejores equipos en la actualidad.

De hecho, el último título conseguido por Millonarios fue en este 2024, luego de coronarse campeón de campeones al ganar la Superliga a Junior en El Campín, siendo, además, un trofeo muy valorado por la hinchada e institución embajadora.



Sin embargo, para Alexis Henríquez, exjugador de Atlético Nacional, ganar la Superliga no es importante para él y cuando la perdió con el verdolaga confesó que no le dolió.



Además, en la entrevista realizada por ‘Un Break’, el que fue capitán de Nacional criticó fuertemente a Millonarios por haber celebrado ese título cuando fueron campeones frente a Nacional en 2018 como si hubiesen ganado la Libertadores.



“La Superliga no la celebra nadie. Yo he perdido la Superliga con Millonarios y qué me va a doler a mí. Y se fueron celebrando de acá como si fuera una Libertadores”, dijo Henríquez.



¡ALEXIS HÉCTOR HENRÍQUEZ CHARALES! 🔥🔥



El Capitán Libertador 2016 es nuestro próximo invitado 🤜🏼IMPERDIBLE🤛🏻



Entrevista completa mañana en nuestro canal de YouTube (Recuerda suscribirte) https://t.co/3TaEOGobsR pic.twitter.com/Nr6eOT7Pos — Un break (@Unbreakoficial) February 21, 2024



igual manera, el exfutbolista habló de la rivalidad directa con los grandes equipos de Colombia y aunque se ganen títulos, la hinchada siempre va exigir que se le ganen en la temporada a los históricos.



“Si en la Liga te va mal, ya a la gente no le importa. Y si tu no le ganas a los equipos importantes para la hinchada, puedes ganar títulos que la gente se lo va a cobrar. Ah quedaste campeón, pero no le ganaste a Millonarios, ni a América, ni a Medellín porque son los rivales del club”, finalizó Alexis Henríquez.