Su teléfono no sonó: posible refuerzo para Millonarios niega contactos

La buena noticia hoy en Millonarios es que el debut de Copa Libertadores será a comienzos de abril y eso da poco más de un mes para resolver una larga lista de dificultades que han marcado el inicio de este 2024.

La enfermería azul llegó a tener hasta 10 pacientes, todo de una importancia vital, lo que se ha ido notando en la Liga Betplay I 2024, en la que no se ha podido mantener el ritmo constante que caracteriza al azul.



La epidemia ha tocado a varios: David Mackalister Silva, Leonardo Castro, Juan Pablo Vargas y Andrés Llinás, todos felizmente recuperados, pero quedan otros como Ómar Bertel (lesionado del talón de Aquiles), Danovis Banguero, Juan Carlos Pereira y especialmente Daniel Cataño, cuya fecha probable de regreso es una total incógnita.



Evidentemente son jugadores muy esperado, pues ha ido quedando en evidencia que, a pesar del compromiso de Castro y Giordana, con con Daniel Ruiz y Beckham Castro como alimentadores del ataque parece altar algo de pólvora. Vuelve el capitán, y eso alivia, pero no puede ser la solución de todo.



Emerson Rivaldo Rodríguez fue repatriado por el azul y es una gran opción, pero queda la sensación de que está faltando una pieza más y la que más se mencionó fue Mauricio Cuero, atacante de 30 años y con pasado en La Equidad.



La noticia es que, a pesa de ser un jugador libre, su teléfono no ha sonado ni una sol vez: "La verdad que no. Todo han sido solo rumores y no ha habido ningún tipo de negociación en curso en algún momento. Tampoco he hablado con alguien que tenga que ver con el club, así que todo lo que se diga es totalmente falso", le dijo el jugador a Noticias RCN.



Cuero, quien fuera campeón con Olimpia de Paraguay en 2018, acaba de salir de Independiente y escucha ofertas. Sin embargo, al parecer, no habrá una nueva historia vestido de azul.