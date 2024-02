Lo bueno, malo y feo que dejó la fecha 7 de la Liga Betplay 2024-I

Siete fechas van transcurridas en la Liga Betplay 2024-I y en esta especial se dieron tal vez la mayor cantidad de polémicas arbitrales hasta el momento. En casi todos los partidos del fin de semana hubo controversia con los jueces y el VAR.



No obstante, los juegos que más llamaron la atención fueron Envigado vs. América Medellín vs. Fortaleza y Jaguares vs. Once Caldas donde hubo acciones muy discutibles.



De igual manera, destaca lo ocurrido con Jhon Bodmer en la rueda de prensa tras la derrota de Nacional ante Deportivo Cali donde un hincha irrumpió en la conferencia y le dijo de todo al técnico verdolaga.

Por otro lado, también hubo hechos importantes como el triunfo de Tolima sobre Junior para ponerse único líder del torneo y también la sorpresiva victoria de Águilas Doradas sobre Millonarios.



Lo bueno



Tolima anda intratable: El Vinotinto y Oro le ganó el duelo por el liderato a Junior y sumó su sexto partido consecutivo sin perder lo cual lo pone en la punta con 16 unidades.



Águilas sorprendió en Bogotá: El cuadro de Hernán Darío Gómez se llevó tres puntos importantes para romper su mala racha en Liga y llega con confianza para el juego en Copa Libertadores ante Bragantino.



La Equidad mantuvo su invicto: Aunque no es un equipo de muchos goles y que empata bastante, el cuadro bogotano es el único club que no ha perdido en el semestre pasado. El cuadro de Alexis García ya marcha en el séptimo puesto.



La mejora en la cancha de Tunja: Aunque también lo destacable es el triunfo de Chicó sobre Alianza, lo que más resaltó en este juego fue la mejoría en la grama del estadio La Independencia que era fuertemente criticado en fechas pasadas.



La buena racha de Bucaramanga: El conjunto de Rafael Dudamel venció a Pasto en el final y sumó su sexto encuentro sin perder. Los leopardos empiezan a perfilarse dentro de los ocho.



Lo malo



Santa Fe no encuentra regularidad: El equipo de Pablo Peirano tuvo un excelente partido ante Pereira, pero un error en la adición de Marcelo Ortiz echó por la borda todo el trabajo en los 90 minutos y los bogotanos cayeron contra el Matecaña para sumar su tercera derrota en el torneo. Santa Fe marcha décimo a seis del líder.



Once Caldas sufrió en Montería: Jaguares expuso las falencias del ‘Blanco Blanco’ y lo goleó 3-0 en Jaraguay. El cuadro de Hernán Darío Herrera mostró su peor faceta en lo que era un duelo directo por el descenso.



Alianza FC no carbura: El cuadro de Valledupar no ha arrancado de gran manera y cayó con Chicó que hundió más en la tabla al equipo vallenato que marcha 18° con cinco puntos.



Se hunde el barco en Patriotas: El equipo de Harold Rivera es el único que no ha podido ganar en el presente semestre y tras la derrota contra Equidad el cuadro boyacense cierra la tabla con solo dos unidades.



Lo feo



El terrible arbitraje en Envigado vs. América: Dos acciones polémicas, ambas en contra de América encendieron la controversia en el empate entre ambos clubes. En el primer tiempo, el juez no cobró una falta clara sobre Johan Garcés y en el segundo, los Naranjas igualaron por una supuesta falta de Rodrigo Holgado sobre Daniel Polanco. El hecho, dejó como decisión que el comité arbitral no tendrá en cuenta a Heider Castro y Mauricio Mercado, ambos jueces del VAR.



Controversia en DIM vs. Fortaleza: Antes del final de la primera parte, el juez central señaló un discutido penal a favor de los antioqueños. En la acción discutida ni el VAR intervino. Luego, en la segunda mitad, a Fortaleza se le anularía un gol que era para el 3-0, pero el árbitro consideró que había falta en ataque.



Rueda de prensa accidentada: Tras la caída de Nacional ante Cali, un hincha irrumpió en la conferencia de prensa de Jhon Bodmer. El aficionado habría agredido a una persona de logistica y entró por la fuerza a la zona mixta para decirle de todo al técnico. El sujeto ya fue sancionado por los entes pertinentes.