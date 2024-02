Daniel Bocanegra y las polémicas ante Envigado: ‘Estamos muy dolidos’

América de Cali y Envigado empataron durante el domingo en un juego en el que se dieron dos polémicas en donde el conjunto Escarlata se vio afectado en el resultado.



Pues bien, pese a las decisiones que se tomaron como la salida de los asistentes del VAR, los protagonistas del juego han ido hablando sobre el hecho en las últimas horas y uno de ellos fue Daniel Bocanegra que se refirió al tema y dijo que el plantel está dolido por lo ocurrido.

“Estamos muy dolidos con lo que pasó en Envigado, uno en el partido no ve las imágenes, pero luego de verlas en redes y televisión, uno sale triste, triste porque se pierde todo el trabajo durante la semana. Ya nos ha pasado en dos, tres partidos y es doloroso eso”, mencionó el futbolista en diálogo con Blu Radio.



Y agregó: “Lo que nos dijo el profe César Farías es que estamos jugando bien y nosotros lo sentimos así porque con los equipos que más enfrentamos ninguno nos ha superado, no nos han puesto a sufrir. Hemos creado muchas opciones de gol, pero estamos en una racha de que no concretamos lo que tenemos, pero esto va a pasar por cómo estamos trabajando; con el trabajo se va a sacar adelante”.



Por su parte, habló de su función actual en el equipo: “Yo hablo mucho con mi lateral y extremos, más que todo los que me quedan al lado contrario porque es ahí donde podemos sacar esa ventaja y también es difícil defender esos balones cruzados y los que vienen rápido también, trato de hablarlo con mis compañeros y estar muy atentos; también hablo mucho con los delanteros”.



Además, se refirió a quiénes son sus referentes en su carrera: “Cuando jugaba de lateral derecho veía a Dani Alves, era muy tranquilo, la técnica que tenía y los centros que metía. Ahora que soy central, veo mucho a Sergio Ramos y a Van Dijk”.



Finalmente, aseguró que sigue practicando los cobros de tiro libre: “Yo sigo practicando los tiros libres con Edwin Cardona; sé que en algún momento se nos va a dar el gol que tanto queremos, es muy bueno tener compañeros de esa calidad”.