Tulio Gómez no aguantó: se sintió robado y estalló contra el arbitraje

Envigado y América empataron en un polémico 1-1 en el estadio de Polideportivo Sur de y el cuadro escarlata terminó siendo el más perjudicado por una decisión arbitral en la que se decidió un penalti a favor del local cuando estaba culminando el partido.

Tras ese juego en territorio antioqueño, las reacciones no se hicieron esperar y uno de los que se pronunció públicamente fue el máximo accionista del América, Tulio Gómez, quien estalló contra el árbitro Edwin Trujillo y las decisiones que tomaron los asistentes del VAR.



A través de su cuenta de ‘X’, Gómez dejó ver su impotencia y mencionó que todos los de la terna arbitral son culpables, explicando que se inventaron ese penal en contra.



“Increíble lo que pasó hoy en Envigado, primero nos niegan un penal clarísimo y luego en los últimos minutos del partido se inventaron un penal para negarnos el triunfo. Árbitro central y los del VAR, culpables. Estos señores no nos pueden volver a pitar, no nos brindan garantías”, mencionó fuertemente Tulio Gómez.



Increíble lo que pasó hoy en Envigado, primero nos niegan un Penal clarísimo, y luego en los últimos minutos del partido se inventaron un penal para negarnos el triunfo, Arbito central y los del VAR culpables, estos señores no nos pueden volver a pitar, no nos brindan garantías!! — Tulio Gómez (@tulioagomez) February 18, 2024



​De igual manera, en una entrevista concedida al final del partido a la ‘Banda Deportiva’ de RCN, el accionista mencionó que se sintió robado por esas decisiones que terminaron afectando a su equipo.



“Nos atracaron en Envigado. Nos negaron un penalti legal y luego nos pitan uno que no existe”, dijo Gómez a esa transmisión radial.



🚨 ⚠️

TULIO GÓMEZ EXPLOTÓ

“Nos atracaron en el estadio de Envigado”

El máximo accionista de América de Cali no se guardó nada para referirse al arbitraje ante Envigado #BandaDeportiva pic.twitter.com/kVvE3343lE — DUFIE LEBRON® (@dufielebron) February 18, 2024



Con este resultado, América quedó en la posición 14 con 8 puntos y hace tres jornadas no ha logrado sumar de a tres puntos, mientras que Envigado llegó a nueve unidades.