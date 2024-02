Farías sobre arbitraje: ‘Ni el rival se dio cuenta que había penal’

Envigado y América de Cali empataron 1-1 este domingo en partido de la fecha 7 de la Liga BetPlay I-2024. Y más allá del resultado, la gran polémica del juego fueron las decisiones del árbitro Ferney Trujillo y de los asistentes VAR, pues quedó la sensación de que no le pitaron un penalti al escarlata, y sí le dieron uno en contra en jugadas discutidas.



El técnico César Farías aseguró que este tipo de situaciones se hubieran “evitado haciendo un gol más” que su rival, pero dejó claro que “hasta hoy no nos van favoreciendo las decisiones pequeñas, y eso preocupa”.



Farías apuntó: “No soy un especialista sobre el arbitraje, pero, por poner un ejemplo: en el partido contra Millonarios consulté con autoridades internacionales y era fuera de juego; se le echó la culpa al operador, no se dice públicamente, nadie dice nada, y continúa”.

“Hoy no puedo hablar, porque no he visto las imágenes todavía. Pero me sorprende que ni el rival se había dado cuenta que había penal; en otras ocasiones el rival protesta, pero ellos estaban igual que nosotros”, añadió Farías, con muchas dudas sobre el arbitraje.



Farías también advirtió: “Sin ver el VAR, me parece que hubo un penal para nosotros. Pero no hay que darle mucha vuelta, no la metimos, y ahora tenemos que pensar en ganar el próximo partido. Duele que nos empaten el partido sobre el final y con una decisión de estas”.



Sobre el partido, dijo que está tranquilo, pues su equipo erra posibilidades de gol, pero está generando posibilidades. “Seguimos generando mucho más que el rival y nos generan pocas situaciones de gol. Tenemos que seguir trabajando para definir más de lo que estamos haciendo. De resto, el funcionamiento fue bueno, el equipo hizo lo que planificamos, no se pudo concluir y lamentablemente se van dos puntos”, comentó el entrenador venezolano.