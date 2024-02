‘Totono’ Grisales explotó por Atlético Nacional y el fútbol colombiano

Freddy Grisales es recordado por su paso por el Atlético Nacional (1998/1999 y 2000/2004) y por su enorme talento y calidad técnica, que lo llevó al fútbol argentino y lo hizo campeón de la Copa América con la Selección Colombia.



El ‘Totono’ no fue ajeno a la mala situación deportiva del equipo verdolaga, y envió fuertes críticas a los jugadores del plantel verdolaga, que están en riesgo de eliminación en la Copa Libertadores 2024.



Luego de la derrota 1-0 con Club Nacional de Paraguay, en la ida de la fase 2 de la Copa, Freddy Indurley (48 años) quedó decepcionado con la presentación de Atlético Nacional: “Yo me puse a ver el partido y discúlpeme, pero creo que juego más yo en estos momentos que por ahí tres o cuatro que hay (en Nacional). Todos lo pensamos, pero no lo había dicho”, manifestó Grisales en charla con ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio.



“El volante de marca de Nacional, ¿a quién le pega? No quitan ni ponen, ni aportan. Nacional tiene unos jugadores que no son para Copa Libertadores, ayer en el primer tiempo ese balón para arriba y para abajo y dos pases apenas, parecían enemigos”, explotó Freddy Grisales.



En medio de las críticas a Nacional, ‘Totono’ también lamentó la falta de deseos de los jugadores jóvenes del fútbol colombiano: “Claro, me tocó bastantes crisis; con el profesor Alexis, que no nos daba, quedamos bastante lejitos, pero después de las crisis hay que seguir trabajando. Pero uno ve este fútbol (colombiano) y no hay dedicación, no hay ganas no hay hambre, no hay deseos. Es increíble que un joven de 18 años se tire al suelo por un calambre…es falta de actitud”.