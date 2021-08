De vuelta al estadio: Millonarios y Santa Fe con aficionados

Millonarios y Santa Fe volverán a disputar una nueva edición del clásico capitalino, condimento especial para ambos lados, pues, independiente del momento en el que llegue el otro, siempre será la oportunidad de tomar un impulso para el resto del campeonato. Pero en esta ocasión, será un elemento importante, que hace mucho brillaba por su ausencia en todos los estadios del fútbol profesional colombiano: los hinchas.

Varias ciudades han dado apertura al retorno gradual por parte de los aficionados a las gradas, para presenciar la Liga BetPlay. Ciudades como Medellín, Barranquilla, Pasto, Pereira, Barrancabermeja, Cali, entre otras, avanzan en los planes para poder tener graderías con público, aportándoles una ayuda desde lo monetario a los clubes.



El clásico bogotano, oficialmente, tendrá aficionados, pues la Alcaldía habilitó la apertura de puertas de El Campín también en el juego entre Santa Fe y Nacional, de este martes. El clásico 303 por Liga, tendrá a Millonarios como local, con el retorno de sus aficionados. Ya en días pasados, anunciaron cómo sería el proceso para que pudieran acceder al estadio, con prioridad para los abonados.



Pero ¿desde cuándo no regresaban los aficionados al estadio El Campín en un clásico? De hecho, fue uno de los últimos juegos, antes de que el Gobierno Nacional declarara la cuarentena total, el aislamiento y cancelación de todos los eventos con público.



El 3 de marzo del 2020, Millonarios y Santa Fe llegaban a disputar la edición 300 por liga del clásico bogotano, con espectadores de lujo. Por esa época, estaban por Bogotá las leyendas del Barcelona. Rivaldo, Javier Saviola, Puyol, entre otros, presenciaron el encuentro en el estadio El Campín, además, realizando el respectivo saque de honor.



El empate a ceros pasó como uno más, siendo anécdota la cantidad de opciones de los azules, que por esa época no engranaban bajo el mando de Alberto Gamero, mientras que Santa Fe, con Harold Rivera, llegaba aumentando su nivel, tras un 2019 que terminó en remontada, desde lo deportivo.



Diego Valdés, Fabián Sambueza, Carlos Arboleda, Daniel Giraldo, Cristian Arango, Diego Godoy, Ayron Del Valle, Jhon Duque y Wuilker Faríñez, fueron algunos de los que estuvieron en cancha, pero, que no hacen parte ya de los planteles de Millonarios y Santa Fe.