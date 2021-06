¿Se viene una fuerte sanción? Reporte arbitral de Millonarios-Junior

Millonarios derrotó 2-0 a Junior en El Campín y con el global de 4-3 a su favor se clasificó a la gran final del fútbol profesional colombiano. Sin embargo, la pelea en el final del partido, en el que se vieron involucrados jugadores de ambos equipos, manchó un juego cargado de emociones que era digno de una semifinal. ¡Una vergüenza!



Así, luego del bochornoso incidente en Bogotá, se conoció el reporte arbitral de Jorge Tabares. El informe señala a los jugadores del Junior, Sebastián Viera, Homer Martínez y Willer Ditta por 'agresión a un miembro del cuerpo técnico rival', y a Didier Moreno por 'conducta violenta'.



Por otro lado, en Millonarios, Ricardo Márquez fue reportado por gestos ofensivos. Cabe resaltar que en el equipo embajador Breiner Paz (titular) y Felipe Banguero (suplente) vieron la tarjeta roja durante el partido.



¿Qué sanción tendrían los jugadores implicados?



Si bien la resolución de la Dimayor tras el incidente violento en El Campín no ha salido, el reglamento dice que los jugadores de Junior podrían pagar de 4 a 10 fechas de castigo, más una multa económica (30 a 40 salarios mínimos), por el hecho de 'codazos, puñetazos, patadas etc, contra los jugadores rivales u otras personas que no sean oficiales de partido'.



Mientras que a Márquez se le castigaría con suspensión de 2 a 4 fechas, junto a una multa económica (20 a 30 salarios mínimos), por 'lenguaje ofensivo, grosero u obsceno o gestos de la misma naturaleza contra los jugadores rivales u otras personas que no sean oficiales de partido'.