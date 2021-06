¿Qué vio? Gamero habló de pelea en caída de Junior contra Millonarios

La clasificación de Millonarios a la final de la Liga Betplay I 2021, tras imponerse a Junior en Bogotá, dejó más ecos por la penosa pelea del final que por la buena demostración que se pudo ver en la cancha.

Los jugadores se trenzaron en una pelea que comenzó en el campo y se trasladó después hasta el vestuario y fue necesaria incluso la presencia de la Policía para controlar a los enfurecidos protagonistas.



Ninguno de esos detalles los negó Alberto Gamero, entrenador de Millonarios, y quien fue testigo de excepción. Pero más que ofrecer detalles, lo que eligió fue ofrecer excusas.



"Aprovecho esta oportunidad para disculparme por el fútbol colombiano, esto no puede pasar en el fútbol colombiano. Se equivocó Millonarios o Junior, el que haya sido, pero ese espectáculo en una semifinal no se puede dar. Hay que saber celebrar y hay que saber aceptar una derrota", dijo en entrevista con Primer Toque de Win Sports.



"Hubo cosas bochornosas, no las quiero comentar, pero en nombre del fútbol colombiano pido disculpas por lo que pasó. Recuerden lo que fueron los 95 minutos del partido y de ahí en adelante no lo miren, no lo hablemos"

☀☕“Ese espectáculo en una semifinal no se puede dar, hay que saber celebrar y hay que saber perder, en nombre del FPC pido disculpas” Alberto Gamero, DT de Millonarios.#PrimerToque pic.twitter.com/UYgeTHkTzZ — Win Sports Tv 💪🏠 (@WinSportsTV) June 14, 2021

Ante la insistencia por los detalles y el señalamiento que se hizo a Ricardo Márquez por provocar a sus rivales tras la victoria del azul, Gamero solo dijo que, sin ánimo de defenderlo, él solo quería celebrar la clasificación a la final, que es un logro que genera mucha felicidad.

​

Gamero insistió en no dar más detalles y en lo lamentable que acabó siendo el espectáculo para la gente.