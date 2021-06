El fuerte mensaje de Rodríguez a Márquez tras la pelea en El Campín

Millonarios logró la hazaña en Bogotá y clasificó a la final de la Liga BetPlay tras derrotar 2-0 a Atlético Junior en El Campín. Sin embargo, la pelea en el final del partido entre jugadores de ambos equipos enlodó un encuentro lleno de emociones que dejó a Fernando Uribe como goleador y figura de la serie.

Tal y como conoció e informó FUTBOLRED, en la pelea estuvieron involucrados varios jugadores del equipo rojiblanco, entre ellos Juan David Rodríguez, así como el delantero de Millonarios, Ricardo Márquez, a quien 'cogieron a patadas, estando en el suelo', según le informó una fuente que estuvo en el estadio a este portal.

Pasaron los minutos de tensión y en redes sociales se empezaron a conocer diferentes reacciones y versiones de lo sucedido en el camino a las duchas de El Campín.



Justamente, uno de los que se pronunció fue Juan David Rodríguez, volante del conjunto barranquillero, quien le dedicó unas fuertes palabras a Márquez tras el incidente en el final del partido. Según el mediocampista, 'el caballo' le celebró la victoria en la cara a los jugadores del Junior.



"El día que descendiste no te lo grité en la cara, ni mucho menos lo celebré, por el contrario fui a darte ánimo y a decirte que mejores cosas vendrán, pero veo que no lo entendiste, que de mí ejemplo nada te quedó".



"Celebrar tu victoria en nuestra cara es un acto que no genera nada bueno en estos momentos. Ojalá puedas corregir y entender que los buenos actos, mejores cosas siempre vienen! Un abrazo", escribió.



Mensaje Juan David Rodríguez. Foto: Archivo particular