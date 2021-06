El día después de la eliminación de Junior: escandalosa celebración

Los aficionados del Junior no están nada contentos y a través de redes sociales exigen la salida de varios jugadores. Por un lado, su equipo quedó eliminado a manos de Millonarios, luego de perder la semifinal de vuelta en Bogotá. Y por el otro, un día después de dicho partido, varios jugadores fueron descubiertos en una fiesta en la playa.

A través de Twitter se conocieron varios videos en los que aparecen los jugadores Willer Ditta, Luis 'Chino' Sandoval y Daniel Moreno, quienes venían de jugar frente a Millonarios en la derrota 2-0. Otro que estaba en dicha celebración es Jefferson Gómez, quien no tuvo minutos frente los azules, pero que también hizo parte de los elegidos por Luis Amaranto Perea.



¿Qué celebraban? Se preguntaron muchos seguidores del tiburón, quienes no dudaron en exigir la salida de los jugadores involucrados. Los hinchas están indignados por la fiesta de los futbolistas, tan solo un día después de haber quedado ad portas de la final, y no haber hecho valer la ventaja que tomaron en Barranquilla (3-2). Además, Junior también estuvo en el ojo del huracán tras protagonizar una pelea con jugadores de Millonarios al término del partido en Bogotá.