'La cancha no ayudaba mucho', Messi tras debut con empate en la Copa

Argentina y Chile igualaron a un gol en su debut de Copa América este lunes en el estadio Olímpico Nilton Santos, de Rio de Janeiro.



Lionel Messi, el '10' de la albiceleste, marcó el primer tanto del partido, un golazo de tiro libre con el que alcanzaron a ilusionarse. Al final, tuvieron que repartir los honores. Fue elegido como la figura del juego y tras el compromiso hizo su propio balance. ¿Qué les faltó para ganar?

"La jugada del penalti y el empate a ellos les dio más tranquilidad. Empezaron a manejar la pelota y nosotros no podíamos tenerla. El partido se complicó ahí", destacó Messi al culminar el compromiso.



Argentina ganaba desde los 33 minutos tras la anotación de Leo, pero en el complemento, después de un penalti errado por Arturo Vidal, Eduardo Vargas (57') consiguió el 1-1. ¿En qué falló Argentina? "Faltó tranquilidad para ganar cuando estuvimos en ventaja. La cancha no ayudaba mucho tampoco, pero nos faltó tener el control, ellos sí lo hicieron cuando nos empataron".



Messi salió del partido con el sinsabor de no haber podido ganar. Pese a esto, se mostró motivado con el siguiente encuentro, en el que medirán fuerzas con Uruguay. Uno de los duelos más atractivos de la segunda jornada de la Copa. "Queríamos empezar ganando y una victoria contra un rival difícil. Vamos a tener un segundo partido muy duro, contra Uruguay que también va a ser muy parejo".