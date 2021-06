Chile, piedra en el zapato de Argentina: agrio empate en Copa América

Chile se sienta a esperar que venga Argentina y disfruta de verlo sufrir, de amargarlo, de ponerlo contra la pared. Nunca tiene prisa. Así desde 2015 y hasta hoy, pasando por Eliminatorias y también por esta Copa América 2021.

En este nuevo round la desesperante igualdad se ha mantenido: el empate 1-1 vuelve a saber a poco para un equipo de Messi que mereció mucho en el primer tiempo pero poco en el segundo, por cansancio físico primero y mental después. ¡Tal como pasó en Barranquilla! ¡Y en terreno argentino contra los chilenos hace unas semanas en Eliminatorias! Un error que se repite tanto deja de ser un accidente.



Al inicio intentaba Messi en su pulso particular con Bravo y no podía y a los 10 minutos entraba al partido Lo Celso, quien le metía a Lautaro Martínez un pase preciso que se iba por arriba. Tomaba temperatura el juego cuando respondía Chile con la salida de Vargas y respondía dos veces Nicolás González, primero en el servicio de Tagliafico al que tuvo que volar bajo Bravo, muy exigido, y luego entrando por el medio para probar de nuevo al seguro portero.



Hasta que apareció el que estaba ausente. Un tiro libre frontal regaló Chile para casi nadie, Lionel Messi, y el zurdazo fue tan abierto, tan pegado al palo, que por mucho que se exigió Bravo, ese que lo conoce tanto del FC Barcelona, no pudo llegar. Esas cosas que hacen de Messi un mito...



Argentina llegaba con González, con Lautaro, con Otamendi, con Tagliafico y con un Lo Celso pletórico y era como que Messi no estaba, pero aparecía justo para coronar el trabajo que le hacían los gregarios al capo. La misma estrategia que vimos en Barranquilla, el curso de jugar sin él aunque esté en la cancha y llamarlo solo en caso de emergencia, el recambio en vivo y en directo.



Poco hizo Chile por merecer la igualdad, salvo los primeros diez minutos de presión que fue cediendo ponto, pero Argentina se anestesió con la victoria parcial, entró dormido al complemento y en cambio los chilenos aceleraron: en la salida entre Pulgar y Vargas a los 57, llegó Vidal y provocó la falta de Tagliafico para el penalti. Cobró Vidal, falló pero Vargas corrigió y fue el 1-1, con todas las interminables revisiones del VAR.



La bendita piedra en el zapato de Argentina que es Chile, capítulo 1.500. Por eso Messi se apropió del problema, intentó a los 69 y forzó el tiro de esquina, a los 70 con un remate frontal que sacó el gran Bravo y a los 79 le sirvió un pase a González para un cabezazo que salió desviado.



El club de amigos, que conocen tan bien, estaba unido para los últimos diez minutos: Messi, Di María y Agüero. Algún tiro desviado y no mucho más, a pesar de la entrega, de todo lo que llegan a la portería contraria, del zurdo de oro en el campo. El tiempo volvió a castigar y la película de terror de estar ganando y ver cómo le empatan después volvió a pasar ante los ojos de Scaloni sin una aparente solución. ¿Y ahora? ¿Culpar a Roldán? Siempre para Argentina algo queda faltando...