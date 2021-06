¿Jugadores de Millonarios querían evitar pelea con Junior? Hay video

Mucho se ha dicho de la pelea que protagonizaron jugadores de Millonarios y Junior en El Campín, al final del duelo que clasificó a los azules a la final de la Liga Betplay.

Tal como informó FUTBOLRED, Mera fue el más violento y habría sido el primero en entrar hasta el camerino de los jugadores de Millonarios. Según las fuentes consultadas, Viera se habría ido encima de de ‘Caballo’ Márquez, quien habría sufrido varias patadas de parte de los enfurecidos perdedores en la semifinal



El técnico Alberto Gamero ofreció excusas por esos incidentes, que reconoció que son vergonzosos y no son un buen espectáculo.



Pero de la respuesta de los jugadores de Millonarios se sabía poco, hasta ahora que se ha hecho público un video de alguno de los asistentes a El Campín, donde por protocolos no hay acceso de público.



En las imágenes que circulan en las redes sociales se ve a los jugadores tratando de evitar la confrontación, saliendo pronto de la cancha y tratando de entrar al camerino, sin saber que allí estaban varios enfurecidos hombres de Junior.

A Viera se lo ve afuera, aunque no se sabe si fue después de la presunta agresión a Márquez.

Este video lo vio alguien que osó decir “cobardes los jugadores de Millonarios corriendo a esconderse”. Me dio risa y le dije: “no huyen de los jugadores de Junior sino de la tarjeta roja… tienen final el jueves; los de Junior NO!”



😉 pic.twitter.com/P5BvAeGvmH — Gisselle (@gisselleapa) June 14, 2021

Por lo que se ve, Silva intenta parar la pelea al tiempo que calma a sus compañeros y les dice, aparentemente, que hay que parar porque las sanciones pueden afectarlos para la gran final.



Millonarios tuvo varias bajas en la ida y la vuelta contra Junior y ahora, en los dos partidos clave de este primer semestre, debe cuidar que todos los que estén sanos puedan estar disponibles.