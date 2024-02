Millonarios busca seguir su buena racha: recibe a Águilas Doradas

Millonarios quiere continuar con su buena racha luego de que este viernes reciba en El Campín a Águilas Doradas por la fecha 7 de la Liga Betplay 2024-I. El cuadro Embajador con un triunfo se pondrá líder parcial a falta de que juegue Junior el próximo domingo.



El equipo de Alberto Gamero llega con mucha confianza a este encuentro ya que viene de ganar ambos clásicos ante América de Cali y Atlético Nacional, uno como local y el otro en condición de visitante.



Pese a que ambos encuentros los ganó por la mínima, el conjunto albiazul fue más eficaz y en defensa estuvo firme por lo que evitó sorpresas en estos encuentros.

En Millonarios, se espera que estén los mismos jugadores que vieron minutos ante Nacional en el clásico, pero no se descarta que Gamero de descanso a algunos futbolistas.



Por otro lado, Águilas Doradas llega en una mala racha en Liga. El conjunto antioqueño no gana desde la fecha 2 ante Patriotas. Desde ese entonces ha conseguido dos empates y dos derrotas.



El conjunto dorado con estos resultados se ubica 14° en el torneo colombiano con ocho unidades, puntaje que tienen del octavo hasta el decimocuarto puesto.



El último encuentro entre Millonarios y Águilas Doradas por Liga fue el pasado 4 de septiembre de 2023, duelo que terminó con triunfo antioqueño por 2-0 en el estadio Alberto Grisales.



No obstante, en Bogotá, el último duelo terminó empatado 2-2 con goles de Luis Paredes y Fernando Uribe para los Embajadores mientras que para el rival anotaron Jean Carlos Pestaña y Jhon Fredy Salazar.