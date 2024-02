La ministra del Deporte, Astrid Bibiana Rodríguez, renunció a su cargo

Desde este jueves 15 de febrero de 2024, la ministra del Deporte, Astrid Bibiana Rodríguez, dejará a disposición su cargo tras presentar una carta de renuncia al Gobierno de Gustavo Petro por la pérdida de la sede los Juegos Panamericanos 2027.



Luego de varias semanas en las que se habló de una posible renuncia en los pasillos del gobierno, finalmente Astrid envío una carta al presidente en la que no hizo referencia a los Juegos Panamericanos y por el contrario, resaltó las labores hechas bajo su administración.

La funcionaría escribió en su carta que tras: “Cerca de cumplir un año al frente de esta cartera tan importante para la salud física y mental de los colombianos, quiero expresar mi más sincero agradecimiento por la oportunidad que usted me brindó, no solo a mí como persona, sino al gremio de los maestros y los educadores físicos, sin su visión, no hubiese sido posible que profesionales de este ramo ocupáramos tan distinguida posición".



Según señaló El Espectador, el actual Gobierno estaría en busca de un reemplazo con la intención de mantener en la cartera un perfil femenino.



Cabe mencionar que, la renuncia de Astrid, se presentó un día antes de realizarse una moción de censura en contra de la ministra del Deporte, para que entre otras cosas, respondiera por lo acontecido con la pérdida de la sede de los Panamericanos 2027.



La ahora, exministra del deporte, agregó en su misiva que: “Comprometidos con los deportistas del país, considerados como embajadores de paz ante el mundo, se robusteció el presupuesto a las federaciones, lo que les permite seguir con el desarrollo deportivo de altos logros en el país. Además, el acercamiento con el Comité Olímpico Colombiano permitió trabajar mancomunadamente para plantear estrategias que fortalecieran el deporte colombiano".



Además, de Astrid, quien llegó a la cartera el pasado 3 de marzo de 2023, María Isabel Urrutia ya había dejado el cargo por las investigaciones que aún se mantienen vigentes en la Fiscalía por aparentes irregularidades en contrataciones.