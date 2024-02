¿Y cuando logre el récord, cómo será? Aclaran rumor sobre Dayro Moreno

Dayro Moreno está a tres goles del récord de goleador histórico de la Liga colombiana, que por muchos años ha estado en manos del argentino Sergio Galván Rey.

El atacante de Once Caldas mantiene un ritmo implacable e, independientemente de las fallas que pueda tener su equipo, comprometido en la zona de descenso, él no baja la guardia.

​

​Sin embargo, en Manizales hubo críticas en las últimas hacia el futbolista. El jugador habría decidido empezar a cobrar por las entrevistas, ahora que está tan cerca de inscribir su nombre en la historia del fútbol nacional.

​

​"Desde hace varias jornadas, ni antes ni después de los partidos, el delantero del Once Caldas Dayro Moreno no viene concediendo entrevistas a los periodistas que cubren los entrenamientos y los partidos oficiales del equipo. Dicen que la razón es que por estar cerca de ser el máximo goleador del fútbol colombiano, estaría considerando cobrar por entrevistas a través de su manager, Paula Salazar, ex trabajadora del Once Caldas", dijo sobre el tema el diario La Patria.



Horas más tarde, la propia Salazar le explicó a Osvaldo Hernández, editor de deportes de ese diario, que esa versión no es cierta y que lo único que quieren hacer es organizar la agenda para medios del atacante. Aclarado el tema, ahora hay que concentrarse en firmar ese récord y entonces sí los expertos en mercadeo podrían encontrar ingeniosas maneras de rentabilizarlo. Por ahora el cobro de entrevistas no parece estar entre las opciones.