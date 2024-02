Once Caldas se aprovechó de Patriotas: menos mal está Dayro Moreno

Once Caldas tuvo un respiro luego de ganarle 1-0 a Patriotas Boyacá en partido de la fecha 6 de la Liga BetPlay I-2024. El blanco no ganaba desde la primera jornada, y se volvió a meter entre los ocho mejores de la tabla de posiciones.



Merecido triunfo del equipo de Manizales, que sigue dependiendo de Dayro Moreno, autor del único gol del partido. El Once se aprovechó de un equipo que es penúltimo y que hasta acá no ha anotado goles en la Liga I.



Al minuto 28, Billy Arce fue derribado en el área de Patriotas y el árbitro Carlos Betancur pitó penalti. El bueno momento del ecuatoriano se reflejó en la mejor opción de gol, y al cobro fue Dayro.



Sin embargo, el arquero Juan Valencia le atajó el penal al ’17’ del Once, pero el rebote le quedó a Dayro y marcó el gol del 1-0, que lo acerca al récord ansiado de convertirse en el máximo goleador de la historia del fútbol colombiano.