Plan de Gamero en Millonarios: quiere llegar 'entero' a cuadrangulares

Millonarios superó por la mínima a Santa Fe este domingo, en el clásico bogotano de la fecha 18 en Liga BetPlay I-2023. El entrenador samario felicitó al equipo de Harold Rivera, por protagonizar el que a su juicio es uno de los "clásicos más fuertes" de la historia reciente.



Alberto Gamero piensa en el remate de la fase regular, donde el albiazul se medirá a Alianza Petrolera en fecha pendiente y rematará contra Boyacá Chicó y La Equidad. Su plan es claro, quiere sostenerse en el liderato y de paso seguir viendo jugadores, como lo hizo este jueves con Beckham David Castro.



No sería raro que Millonarios afronte los últimos partidos con nóminas mixtas, pensando también en compromiso por Copa Sudamericana y en la entrada a cuadrangulares, donde Gamero quiere tener a sus jugadores en óptimas condiciones.



Sensaciones tras el clásico bogotano: "De los últimos clásicos, este ha sido el más fuerte y aunque felicito a mis jugadores, también debo felicitar a Santa Fe. La afición de ellos tuvo que haber salido tranquila por el partido, fue ofensivo, fue mano a mano, de ida y vuelta".



Clasificación y partidos que restan: "Yo a ellos les he manifestado que hasta de pronto con 30 puntos nos sentíamos tranquilos y nos clasificábamos, pero debemos mirar muchas cosas, como la de Beckham. Me gustó el equipo porque cuando no tiene el balón tiene la posibilidad de defenderse. Tenemos tres partidos para mirar cosas. Siempre vamos a pensar en ganar y queremos hacerlo el miércoles, si ganamos aseguramos la punta. En estos partidos voy a ver cosas”.



Aspectos a mejorar y recientes errores de Montero: "Muchas veces nos ponemos a mirar lo malo y eso yo lo corrijo. Si nos ponemos a hablar las cosas buenas, no terminamos hoy. Ganamos el partido pero cometimos errores. A veces escucho que Millonarios le cedió el balón a Santa Fe y se defendió, no, Santa Fe hizo un buen partido y nos hizo defender en un bloque bajo. Nos obligaron. Pero la única manera para que Montero mejore los saques es seguir trabajando, todo hay que mejorarlo".



Partido de Beckham: "Lo de Beckham David nosotros habíamos pronosticado y estábamos buscando el jugador ideal y por su perfil me inclino por él. El es un jugador que juega bien en la sub-20, entrena con nosotros y pensé que era una buena oportunidad para él, a pesar que era un clásico fuerte. En términos generales lo de Beckham fue bueno, me gustó y va a ir aprendiendo con estos jugadores que lo llevan bien”.



Lo que viene para Millonarios tras la clasificación: "Lo que se vienen son tres partidos más. Alianza el miércoles, el sábado contra Chicó y nos queda con Equidad. Hay que tratar de recuperar el grupo y a veces cuando se juega miércoles-domingo lo que hay que tratar es de que ellos se recuperen. Todo lo llevabamos bien y hoy en departamento médico solo tenemos a Jader. Vanegas y Bertel están entrando. No hemos tenido lesiones musculares y vamos por buen camino. Los partidos que vienen son para mirar cosas y entrar a los cuadrangulares más enteros".