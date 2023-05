Rivera lanza dardo por el arbitraje del clásico: 'Cataño jugó gratis'

Luego de sufrir una dolorosa derrota a manos de Millonarios en el clásico capitalino, Harold Rivera, entrenador de Independiente Santa Fe, valoró el esfuerzo de sus dirgidos. De igual manera, mostró su inconformidad con algunas decisiones que tomó la terna arbitral durante el desarrollo del compromiso.

“Me quedo con lo bueno que hizo el equipo. Lamentablemente, no nos alcanzó para al menos haber empatado el partido. Los partidos se ganan marcando goles, en esta ocasión no lo hicimos y perdimos un juego que no merecíamos perder. Por el trámite, no solo en el segundo tiempo, sino en todo el compromiso. Nos pitan un penal que, si van a revisarlo en el VAR, entonces por qué no miden las otras situaciones de la misma manera. Me parece que Daniel Cataño jugó gratis, sobre todo por todas las faltas que hizo. Ya son decisiones e interpretaciones de los árbitros”, expresó el entrenador.

También, habló sobre los partidos que se le vienen a Santa Fe para lograr el objetivo de la clasificación. A pesar de la derrota de este domingo, se mostró optimista con la posibilidad de llegar a la próxima instancia. "Tenemos que ganar los partidos y sumar la mayor cantidad de puntos posibles de estos 3 partidos que nos quedan. Hoy, desafortunadamente, no pudimos sumar y rivales directos para clasificar, perdieron: Medellín, Junior… Nosotros queríamos sumar, no fue así y se aprieta la tabla, pero estoy seguro que vamos a clasificar”.



Por otro lado, Rivera evitó hablar de las noticias que daban por finalizada su etapa como entrenador de Santa Fe. Indicó que fue un ataque a la institución, al presidente del club y al trabajo que ha realizado en el equipo en sus periodos al mando. "El día que el Dr. Méndez, o yo, decida salir, no va a haber ningún problema. Lo van a saber todos como la última vez. Pero yo soy perseverante y no me voy a dar por vencido. Estamos vivos en todos los frentes", fueron sus palabras.