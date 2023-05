El clásico se tiñó de azul: Millonarios clasificó con gol de Castro

Millonarios confirmó su clasificación a la siguiente fase de la Liga BetPLay 2023-I. Este domingo, el equipo dirigido por Alberto Gamero superó una dura prueba en El Campín sobre su rival de patio y alcanzó 33 puntos para ubicarse, parcialmente, en lo más alto de la tabla por diferencia de gol respecto a Águilas Doradas.



En un estadio a reventar, el equipo embajador salió al campo con la clara intención de llevarse una victoria. Rápidamente, el local logró la diferencia. En el minuto 22 de partido, Juan Daniel Roa, en un intento por despejar el balón tras un tiro de esquina, tocó el balón con su mano y el árbitro no dudó en señalar el manchón.



Leonardo Castro fue el encargado del disparo y con un remate seco de pierna derecha, venció a Juan Espitia, que se estiró pero no pudo llegar a desviar la trayectoria. Santa Fe pudo empatarlo pero Álvaro Montero se agrandó en el arco y evitó el gol de Hugo Rodallega.

Para el comienzo de la segunda mitad, Gamero organizó el centro del campo y le dio más equilibro al equipo con el ingreso de Stiven Vega, quién reemplazó a Daniel Giraldo



El equipo azul impuso condiciones y con el balón en su poder, buscó ampliar la ventaja, sin embargo, sus atancantes no contaron con oportunidades claras para aportar. Transcurrido el minuto 66, Daniel Cataño, quién estuvo involucrado en una polémica y pudo ser expulsado en el primer tiempo, tuvo un mano a mano pero tras un achique en velocidad, el duelo fue ganado por el portero del cuadro albirrojo. Al 74', tras una contra liderada por Fernando Uribe, el '10' de Millonarios recibió el balón pero no tuvo puntería a la hora de definir.



En una de las últimas acciones del partido, Jersson González no pudo conectar el balón de buena manera y se perdió una ocasión clara para empatar con Montero prácticamente vencido.

Con esta victoria, Millonarios se aseguró su clasificación al cuadrangular con 33 unidades y 2 partidos por disputar. El próximo encuentro del equipo será el martes frente a Alianza Petrolera en Bogotá, un compromiso válido por la fecha 3. Santa Fe, por su parte, será loca ante Atlético Nacional, ya clasificado a la próxima instancia, y se jugará su cupo. El equipo de Rivera es, por el momento, octavo en la tabla con 23 puntos.