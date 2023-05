Caída de Santa Fe en el clásico desata furia contra Rivera: hay memes

Santa Fe volvió a perder el clásico contra Millonarios y complicó sus aspiraciones de entrar a los ocho, aún cuando le quedan tres partidos en la fase regular de Liga Betplay I-2023. Todavía está vivo pero su hinchada no está muy convencida.



El equipo de Harold Rivera todavía tiene por delante los partidos ante Nacional, Huila y Once Caldas, en los que buscará meterse en zona de clasificación y avanzar a cuadrangulares, sin embargo, sus últimas apariciones tienen molesta a la hinchada. Venían de perder en Copa Sudamericana con Universitario de Perú.



Después de caer en el clásico bogotano, con gol de Leonardo Castro, los memes y burlas no tardaron en aparecer. Muchos piden la salida del técnico cardenal.

Vea los memes más virales que dejó la derrota (1-0) de Santa Fe en el clásico contra Millonarios: