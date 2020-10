¡Sin pelos en la lengua! Mensaje directo de Richard Páez a Millonarios

La situación que vive actualmente Millonarios en Liga es realmente preocupante. Apenas una victoria y diez puntos ganados es el saldo del conjunto embajador tras 12 jornadas disputadas del fútbol colombiano. A estas alturas, la clasificación está “embolatada”.

En diálogo con ‘Pasión Albiazul’, Richard Páez, campeón y ex-entrenador del club, le envió un mensaje a los futbolistas de la plantilla y respaldó el proceso de Alberto Gamero.

El estratega venezolano ganó la Copa Colombia del 2011 y puso la primera piedra para el título que conquistó Hernán Torres en diciembre del 2012. Por ello, es palabra completamente autorizada.

En cuanto a los jugadores, Páez les pidió que “apelen a la memoria” porque “si están en Millonarios es por algo, por lo que hacen”. No en vano “llegaron a un equipo que sabe ser campeón”. Justamente los dos últimos títulos del equipo llegaron a finales del 2017 y principios del 2018 (Liga y Superliga).

Por otro lado, aclaró tajantemente que Millonarios necesita siempre “jugadores con confianza, que no les dé miedo hacer un pase” y que además de lo calidad técnica, tengan una mentalidad ganadora “sal a jugar como jugador grande, que piensa en ganar títulos, no solo partidos”.

Finalmente, el DT de 67 años respaldó por completo al samario Alberto Gamero, a quien lo considera como “un hombre que no se queda con lo que ha hecho sino que pide más”. En su opinión, al equipo le falta “un momento-partido de inspiración” y precisamente Gamero “tiene toda la capacidad para seguir”.