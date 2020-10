Sin muchas sorpresas: lo bueno, lo malo y lo feo que dejó la fecha 12

Con la victoria 4-1 de Independiente Medellín sobre Cúcuta Deportivo, se dio por finalizada la fecha 12 del fútbol profesional colombiano, la cual no dejó muchas sorpresas, pero si grandes partidos como el clásico entre Once Caldas - Pereira, la victoria de Nacional sobre Bucaramanga, entre otros.

Con Deportes Tolima y Deportivo Pasto como los líderes de la clasificación (ambos con 24 puntos), el todos contra todos sigue avanzando y de a poco se empiezan a perfilar los equipos que clasificarán a los playoffs.



Como antesala a la nueva jornada que se disputará el próximo fin de semana, acá en FUTBOLRED analizamos lo bueno, lo malo y lo feo que dejó la fecha 12.

Lo bueno



Deportes Tolima sigue con su buen andar en el campeonato, y tras el empate polémico 2-2 con Millonarios, el conjunto de Hernán Torres se mantiene en la parte alta de la tabla, y de a poco se perfila como uno de los equipos candidatos para luchar por el campeonato.



Deportivo Pasto sigue dando la sorpresa durante el campeonato. Con un hombre menos derrotó al Junior de Barranquilla, y junto al equipo pijao, comparte el liderato de la general.



Deportivo Cali sigue sin perder, y con el triunfo 1-0 en casa sobre La Equidad, consiguió tres puntos valiosos para mantenerse en el grupo de los ocho.



Atlético Nacional volvió a ganar, y con el triunfo 2-0 contra Bucaramanga volvió a respirar en la Liga, llegando al cuarto lugar de la tabla de posiciones.



Independiente Medellín cambió de técnico y en el debut de Javier Álvarez consiguió la victoria tras varios partidos sin lograrlo. El poderoso derrotó 4-1 al Cúcuta.



Santa Fe sigue demostrando su buen juego y en casa se impuso 4-1 a Alianza Petrolera. Los cardenales son terceros con 23 puntos.



Rionegro dejó a un lado la derrota de la fecha pasada, y en esta ocasión goleó 3-0 a Patriotas, con una actuación espectacular de Christian Marrugo.



Boyacá Chicó volvió a sumar de a tres, y con un solitario gol de Mateo Palacios derrotó a Jaguares en un duelo de necesitados.



Once Caldas y Pereira protagonizaron un buen clásico, dejando un 2-2 como resultado. Grandes emociones.



Lo malo



América de Cali no pudo con su visita a Envigado y se conformó con el empate 1-1, en un duelo carente de opciones de gol y buen juego.



Millonarios no levanta cabeza y frente a Deportes Tolima empató 2-2, en un partido que tuvo en el que las decisiones arbitrales fueron protagonistas.



Junior volvió a perder y en esta ocasión, con un hombre más, no pudo derrotar al Deportivo Pasto.



Jaguares, Patriotas , Bucaramanga, Alianza Petrolera, La Equidad y Cúcuta perdieron sus respectivos encuentros dejando más dudas que buenas sensaciones.



Lo feo



El arbitraje de Luis Fernando Trujillo en el partido entre Deportes Tolima y Millonarios. El colegiado señaló como penal para el conjunto azul, una mano que se dio fuera del área. La jugada le dio el empate al cuadro embajador.