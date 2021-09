Millonarios le ‘cerró la boca’: flores de Mayer al equipo de Gamero

Millonarios consiguió una sufrida e importante victoria en territorio santandereano frente al Atlético Bucaramanga y se acomodó en la parte alta de la tabla de posiciones. Es principal escolta de Atlético Nacional con 19 unidades.



Aunque ha tenido altibajos a lo largo de las nueve jornadas ya disputadas, el equipo de Alberto Gamero ha mostrado una gran vocación ofensiva más allá del resultado. Ataca ganando, empatando o perdiendo; sello distintivo de entrenador samario.

Como panelista del programa ‘El VBAR’ de Caracol Radio, el ídolo embajador aseguró que no le gustaba el funcionamiento del cuadro capitalino, pero de un tiempo para acá ha quedado sorprendido con su gran nivel.



“Estoy feliz con Millonarios. No era crítico, pero no me gustaba Millonarios. Hoy es un equipo completo que te ataca rápido, juega fútbol asociado, hace goles, juega fútbol largo, tiene todas las variantes. Gamero tiene todos los recursos y hay es que aplaudirlo”, indicó.



Así mismo, el exfutbolista y ahora entrenador afirmó que el azul es “un ejemplo” de lo que se debe hacer en Colombia para dar pelea en los torneos internacionales. Prevalecer el ataque por encima del miedo a perder.



“Nos están mostrando que se puede jugar bien el fútbol, ganar, golear, de todo. En un momento me dio rabia con Bucaramanga porque no te propuso nada, pero te hizo tres goles. Eso te hace ver como que fallas, pero la pelota quita vale... Millonarios fue extraordinario”, complementó.



Para finalizar, y hablando de su naciente carrera como DT, se sinceró respecto a las pocas posibilidades que ha tenido en el medio por “falta de experiencia”. En su defensa puso el gran trabajo que viene adelantando Alejandro Restrepo con el líder absoluto Atlético Nacional, un estratega que recién tiene su primera oportunidad en los banquillos.