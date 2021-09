Avanza la Liga BetPlay: programación de los partidos de la fecha once

La Liga BetPlay 2021-II avanza y con ello la lucha por entrar al grupo de los ocho se hace más intensa. Este lunes, la Dimayor publicó la programación de la fecha once, la cual podría dejar a varios equipos muy cerca de la clasificación a la instancia final, así como a otros con pocas posibilidades de meterse en la fase decisiva.

Programación fecha 11



Viernes 24 de septiembre



Once Caldas vs Alianza Petrolera

Hora: 7:40 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win/Win+



Sábado 25 de septiembre



Independiente Santa Fe vs Envigado FC

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win/Win+



Águilas Doradas vs Junior FC

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win+



Atlético Nacional vs Deportivo Pasto

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+



Atlético Bucaramanga vs América de Cali

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win+



Domingo 26 de septiembre



Patriotas FC vs Deportes Tolima

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win/Win+



Jaguares FC vs Millonarios FC

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win+



Deportivo Cali vs Deportivo Pereira

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win+



Deportes Quindío vs Independiente Medellín

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Centenario

Televisión: Win+



Lunes 27 de septiembre



Atlético Huila vs La Equidad

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid

Televisión: Win/Win+