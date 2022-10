Millonarios sintió la ausencia de Gómez y Ruiz: Quiñones cumplió

Alberto Gamero volvió a acudir a la rotación. Los llamados de Carlos Gómez y Daniel Ruiz a la Selección Colombia obligaron a los cambios en el frente de ataque, donde los embajadores venían mostrándose fuertes.



Durante la semana se especuló cuáles serían los elegidos. El estratega se decantó por Richard Celis y Yuber Quiñónes, que no gozaban de una cantidad de minutos considerable en el semestre.



En los esquemas que plantea Gamero, duelo tras duelo, se espera que los extremos desempeñen una labor ofensiva, principalmente, sin dejar a un lado la parte defensiva. El encarar, romper esquemas y juntarse con los hombres de la mitad, son algunos de los pedidos del estratega.

Estadísticas de Yuber Quiñones clásico contra Santa Fe Foto: Sofascore

Por el lado de Yuber Quiñónes, no solo fue su gol, estuvo siempre en constante búsqueda del arco rival, cómo asociarse con Ruiz y Silva en la mitad; además con Bertel, por el sector izquierdo. Según Sofascore, tuvo una calificación de 7.2.



Su mapa de calor deja ver la influencia entrando desde el sector izquierdo, adelantado y próximo al área rival.



En contraparte, Richard Celis no proporcionó lo mismo por su sector. Pese a que Gamero intentó con el cambio de bandas, el venezolano no se mostró lucido en derecha ni izquierda. Logró dos pases claves, que no desembocaron en acciones claras de gol. Según Sofascore, su calificación fue de 6.9.