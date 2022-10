Llinás pone fin a supuesta división: ‘No se entendían los comentarios’

Millonarios logró la clasificación tras derrotar a Alianza Petrolera, además, de romper la seguidilla de fechas sin ganar. El momento azul no era el mejor y los embajadores lo revirtieron, para llegar a la cuarta casilla.



Fin a rumores, que llegaban de todos los lados, acerca del momento que vivía el elenco azul. Andrés Llinás se ha vuelto fundamental para Millonarios, aportando en la zona defensiva. El central habló en El Vbar de Caracol Radio, acerca del momento tras la victoria contra los barranqueños y los supuestos conflictos del plantel, poniendo fin a las críticas.



Clasificación complicada: tuvimos una mala racha, pero ya pasó con el partido de ayer. A partir de ahora empezamos de ceros. Esa mala racha quedó atrás, esperamos volver a mostrar buen juego y el equipo que fuimos de las primeras fechas.



Creo que éramos conscientes de lo que jugábamos, el perder tantas fechas y estar durante tanto tiempo cerca y no lograrlo. Nos quitamos el peso de clasificar, porque Millonarios debe estar en finales.



Problemas y poca seguridad en la zona defensiva: no hay nadie más autocrítico que nosotros. Sabemos que debemos mejorar. La defensa no ha estado fina y tenemos que estarlo. En los pequeños detalles estará quien pasa a la final y quien sale campeón.



No creo que sea perder seguridad, son más errores individuales. Fueron más notorios las equivocaciones. Sentimos que defensivamente somos fuertes en defensa, son los 10 defendiendo y que recibe pocas llegadas. Con eso estamos tranquilos. Hay que mejorar en esas complicaciones.

Iniciar cuadrangulares con Santa Fe: uno no escoge el grupo, quizás el quedarnos en Bogotá puede ser ventaja, sin viajar tanto. El desgaste de viajar es importante. Los dos podemos tener ventaja de estar en casa.



Cómo evitar los comentarios externos en los momentos difíciles: muchas veces se fijan en el resultado, era mucha bulla y comentarios que sabíamos que no era así. Dentro estamos unidos, nos decimos las cosas, dialogamos y miramos qué está mal. Eso fue vital, comunicarnos y por más que los resultados no estaban, seguíamos unidos.



Tarde o temprano por como jugábamos, no nos metían goles. En el tramite sabíamos que no éramos inferiores, pero teníamos la angustia de que no se daban las cosas.

Son comentarios que nunca se entendieron, a menos de que yo viva en una burbuja. Todo lo que se dijo no es así.



Estado de la cancha en El Campín: preocupa mucho, no había visto la cancha en esas condiciones. Es pesada, el balón pica y no está en buen estado. Con nuestro estilo y posesión nos perjudica, no corre igual o a la rapidez que uno espera, en una cancha que está deteriorada por el clima. Hay altibajos por los partidos y los conciertos.



Métodos para trabajar la presión de cara a finales: creo que en Millonarios somos conscientes de la psicología en el deporte. Con la presión que se maneja y es algo personal, tenemos psicólogo que cada uno lo usa en la forma que crea conveniente. Hay un coach que nos ayuda y más en estos días donde no se dan las cosas.



Nos dan habilidades para lidiar con la presión y jugar así.