¿La estrategia del cangrejo? Veterano apura el regreso a Millonarios

Millonarios tuvo un problema crítico en el cierre de la ronda todos contra todos, que obligó a definir hasta la última fecha la clasificación a los cuadrangulares de la Liga Betplay II 2022: la falta de gol.



Pues uno que dejó buen recuerdo en ese tema y que no ha tenido buena suerte por fuera de la casa azul estaría listo para el regreso, tras haber sido descartado en su club actual.



¿De quién hablamos? De Fernando Uribe, delantero de 34 años que se fue en su momento de mejor rendimiento, como goleador de la Liga, pero o tuvo fortuna en Atlético Junior por culpa de las lesiones y ni con Juan Cruz ni con Julio Comesaña pudo destacarse. Es uno de los salarios más altos de la plantilla, por lo cual se adiós está tan decidida que ya habría sido informado de la no renovación..



Y eso es lo que lo acerca de nuevo a Millonarios: sería jugador libre, de probado rendimiento y, con una pizca de fortuna, podría dar una mano ante el bajón de Luis Carlos Ruiz, quien dejaría de ser indiscutible y esa competencia interna no sería mala.



Vale decir que no sería el primer acercamiento pues ya en el semestre pasado se exploró la idea por cuenta de su empresario, pero los costos no pudieron ajustarse. Ahora es distinto pues el jugador es quien necesita volver a la actividad y eso jugaría en favor del club. Se dice que las conversaciones se están adelantando desde ahora gracias a la buena relación del agente y la directiva. ¿Volverá? Por ahora es solo una opción.