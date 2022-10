Negocio azul en reclasificación: triple 'match point' por Libertadores

En un pestañeo, básicamente el de una victoria 2-4, pasó Millonarios de la crisis de resultados a un panorama a pedir de boca de cara al 2023 en torneos internacionales... léase 'generosos ingresos'.

De los ocho partidos sin ganar, de las cinco derrotas y la imposibilidad para marcar salió en el calor de Barrancabermeja contra Alianza Petrolera y ahora, como si habláramos de tenis, tiene triple match point para capitalizarse en la Copa Libertadores, pues a la Copa Sudamericana ya está clasificado, sea cual se el resultado del cuadrangular A, que comparte con Santa Fe, Deportivo Pereira y Junior.

En este momento, el dueño del cupo al mejor de todo el año aún es Tolima, con 82 puntos, seguido por Atlético Nacional, con 81. Pero adivinen qué: ninguno de los dos podrá defender esa ventaja porque no están en cuadrangulares y en cambio Millonarios, con 80 unidades, sí estará.



Eso le abre tres vías para clasificarse a Libertadores: la primera es ganar la Copa Betplay este miércoles, una llave que pierde 0-1 contra Junior; la segunda es ganar al menos un partido para superar al Tolima y después mantener la ventaja con el Medellín (78 puntos) y Junior (71) y la tercera es ser campeón de la Liga Betplay II 2022. ¿Ven cómo la pálida reciente hizo olvidar que sí había ahorros suficientes?

Así va la reclasificación. Recuerden que los cuadrangulares y la final suman para esta tabla. pic.twitter.com/c8QoiaP1t4 — Orlando Ascencio (@josasc) October 31, 2022

Para Tolima es más complejo pues no ganó la Liga I e hizo una pésima campaña en la Liga II, con lo cual su escenario más probable es arañar un cupo a la Sudamericana, a la que se clasifican los cuatro equipos del balance general del año que no tengan cupo a Libertadores, Nacional, con el título del primer semestre, ya había comprado algo de estabilidad para la transición hacia Paulo Autuori II.



Junior es otro que tiene buen panorama, pues puede apuntar al cupo por los títulos de Copa o de Liga aunque su rendimiento de los últimos meses no sea tan bueno mientras que Pereira, América y Pasto tienen más difícil el camino, pero con un buen cuadrangular pueden soñar.



El chiste era clasificarse, aún por la puerta de atrás. Ahora es cuando empieza a aclararse, verdaderamente, el panorama para todos.