El último apaga la luz: así sería la sorprendente barrida en Junior

Es cierto que aún falta un partido para saber si el año se ha terminado o no, que nadie habla en este momento más allá de eso y que el mercado estará abierto todo el mes de diciembre, con lo cual lo que se diga ahora podría no ocurrir para enero.

Y aún se empieza a hablar, a modo de precaución, de lo que equipo grandes y con obligación de ser más protagonista, como Atlético Junior, deberían hacer de cara al 2023.



En la ola de rumores se especula con el futuro de varios jugadores que cumplen contrato, que podrían estar mayores para seguir invirtiendo tanto dinero en ellos o que definitivamente no lograron cumplir la expectativa generada al momento de su contratación.



El primero en la lista, obviamente, sería el delantero Fernando Uribe, quien evidentemente no fue lo que se esperaba cuando se fichó desde Millonarios. Por supuesto no tiene responsabilidad en las lesiones que mermaron su rendimiento, pero en Junior no tienen más paciencia.



Y en todo caso no sería la única salida: se dice que detrás del delantero saldrían también Jefferson Martínez, Yesus Cabrera, Nilson Castrillón, Fabián Sambueza, Jhon Pajoy y Carmelo Valencia.



¿Tantos? Es una necesidad para Junior protegerse financiera y deportivamente y el DT Comesaña sería el primer interesado no solo en rejuvenecer la nómina sino en apuntar, como en tradición en Barranquilla, a los mejores jugadores para la temporada e la revancha en 2023. Se dice que en la lista hay dos primeros nombres: Roberto Hinojosa, la sensación del sorprendente Unión Magdalena, y Cristian Barrios, otra revelación en el descendido Patriotas y quien, seguramente, será agente libre en diciembre. ¿Qué pasaría con De Osa en este último caso? He ahí la cuestión.



Lo cierto es que pasarán a examen todos después del domingo y solo se quedarán los que el DT vea con mejor proyección de rendimiento, en todos los niveles. La temporada estuvo lejos de ser lo esperado y las facturas empezarían a rodar por Barranquilla.